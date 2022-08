Biografía do río Arnoia

Galicia foi chamada o País dos Mil Ríos, sen que o feliz slogan chegase a ser lugar común publicitario. Nin sequera os micropoderes autonómicos coidan da riqueza fluvial, e seguen ignorando as posibilidades de navegación e tráfico comercial dos nosos ríos. Así, as esclusas máis próximas de Galicia deben de ser as do Canal de Castilla. Non se fomenta a biodiversidade nos nosos Mil Ríos nin vexo que especies invasoras e indesexabeis de peixes e crustáceos sexan realmente neutralizadas.

Os encoros hidroeléctricos fixéronlle moito mal aos Mil Ríos, e o espírito antimonopolista popular enfrentouse a Fenosa nas loitas de Castrelo de Miño, episodio imborrábel da nosa historia político-social. Os ríos galegos foxen, en realidade, das poboacións e, no pasado, estiveron á marxe das revolucións agraria e industrial aínda que interactuando con elas. Unha grande rexión de Europa, a nosa, áchase determinada polo Macizo Galaico, e dous ríos póñenlle marco visíbel: o Navia polo Nordeste e o Douro polo Sul. Estorias ancestrais seguen a remexerse nos nosos ríos. Pozos piagos e señoritas das augas seguen nos relanzos de todas as augas vivas de Galicia. E os ríos de nosoutros non queren perder os seus vellos nomes prehistóricos.

Na actual Galicia e Norte de Portugal flúen varios Navia, Nábea, Neiva, en homenaxe á nosa deusa (Deva) que, por milagre e prodixio, vai traspasando todas as linguas que se falaron no pasado neste país que é Galicia. Unha Navia converteuse en territorio vivo e dinámico da cidade de Vigo, e así van pasando todas as cousas: palabra de Heráclito. Danse misterios que estudou o lingüista Hans Krahe. Vexan un afluente do Miño, que é o Arnoia. E Arno é o río de Florencia inseparábel do Dante. Fagamos outro trasvase: un río ao que me sinto unido chámase Sorga, e Sorga é, tamén, o afluente do Ródano no que pousan a vista Petrarca e René Chair. Teño sobre a mesa un volume das edicións viguesas Ir Indo: O río Arnoia, 2022. Os autores son Xosé Benito Reza, na parte literaria e conceptual, e Plácido L.Rodríguez, quen aporta as fotografías. Do texto de Reza cabe decer que une unha brillante dicción literaria co sentido da paisaxe xeográfica que nos ensinou Otero Pedrayo cunha fiabilidade que se fundamenta na ciencia. O Arnoia escuma, brúa, reloce, atrae o lector nas fotos de Plácido L. Rodríguez. Cruza a nosa memoria o rato de auga coma un soñar furtivo.