El sábado por la tarde noche fui a Castrelos para ver y escuchar a Sting. Claro, soy de una generación que vio nacer a The Police allá mediados los años 70 y florecer a Sting en los 80. Desde entonces le seguí en su carrera musical durante años. Después lo tenía bastante olvidado hasta que durante el confinamiento volví a oír sus canciones, especialmente “Fields of gold”, tanto en su versión cantada por él mismo como en la maravillosa versión interpretada por Eva Cassidy. Sting, con otros músicos, me ayudó lo indecible durante los meses más duros de la pandemia.

Con estos antecedentes el sábado me fui al Auditorio de Castrelos. Aunque lo intenté, no había conseguido entradas para la platea, la zona próxima al escenario, así que me fui a las gradas del hemiciclo. Llegué a una hora razonable y no sin dificultades encontré sitio con magníficas vistas al escenario en un entorno de aficionados tan entusiastas como yo mismo.

Por fin llegó el momento. Se apagan las luces del recinto, se llena de luz el escenario y sale Sting, Comienza la música. Abre con “Message in a bottle”. Y el público, yo en medio, entregados.

No era para menos. Escuchar a Sting en un concierto en directo, con una muy buena banda de músicos, y un sonido muy aceptable, es realmente magnífico. Pero si se está en un espacio al aire libre, con una acústica más que adecuada, rodeado de altos y majestuosos árboles, con un público participativo y sumamente respetuoso, es algo realmente maravilloso.

Sting, tanto en su fase de The Police como en solitario, tiene excelentes canciones. En su composición musical y en sus letras. Cante lo que cante, algunas sobre asuntos serios y duros, todas profundas, son siempre canciones de amor. A mí me apasiona “Fiels of gold”. Ya lo comenté más arriba. Es, en mi opinión, una extraordinaria canción, que llega intensamente a pesar de que los campos de cebada no sean demasiado típicos de nuestras tierras. Pero entendemos el sentido y el mensaje. Me impresionan todas las canciones de Sting. Con todas es capaz de hacer vibrar a las personas, a su público, y hacerse entender aunque no se conozca perfectamente el inglés. Entre sus múltiples canciones, quizá llegue especialmente “Roxanne”, ese canto desgarrado en contra de la prostitución, con el que casi cerró el concierto.

Cantó y tocó el bajo. Es lo habitual. Pero Sting también toca la guitarra, el contrabajo, el piano, el laúd, la armónica, el saxo y el oboe... El sábado, además del bajo tocó la guitarra, esa guitarra parecida a la española, pero sin caja acústica. Con ella cerró el concierto acariciándola para que sonara “Fragile”, que según le leí al excelente periodista Rafa López, del que mucho aprendí en su artículo de hace unos días, es la canción con la que suele terminar sus actuaciones y en ella esbozó el arpegio con el que comienza “Asturias” de Albeniz. Yo no lo sabía y no me di cuenta.

Este fue el primer concierto de Sting al que asistí en directo. Lo reconozco, salté, bailé, coreé, disfruté enormemente y, efectivamente, podré decir en el futuro “yo estuve allí”.