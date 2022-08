El Gobierno y la ley

En un Estado de derecho, y el español lo es, rige la ley, no la libre voluntad del gobernante. El principio de legalidad está garantizado por nuestra Constitución, que en el artículo noveno de su Título Preliminar proclama que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos al ordenamiento jurídico. Las democracias avanzadas se distinguen por el empeño cada vez mayor que ponen en que así sea. Desde la elaboración hasta la implementación, procuran que la ley cumpla su función en beneficio de los individuos y de la sociedad. En España, donde se estima que la producción legislativa se ha multiplicado por cuatro en la etapa democrática actual, sobre todo gracias a la proliferación de leyes autonómicas, se han realizado esfuerzos parciales, siguiendo la práctica y las recomendaciones de organismos internacionales, pero aún no se ha diseñado un plan general de mejora de la calidad normativa similar al de otros países europeos. Cataluña es la única comunidad autónoma que llegó a crear una unidad con rango de Dirección General en su gobierno para ocuparse específicamente de dicha tarea. Esta carencia se ha manifestado de nuevo a propósito del decreto que establece, entre otras, medidas de ahorro energético.

Nada más hacerse público su contenido, tras el Consejo de Ministros que lo aprobó, el decreto suscitó todo tipo de reacciones, hasta el punto de que el presidente del Gobierno consideró oportuno recordar que era una ley y, por tanto, debía cumplirse. Las voces disconformes reprocharon al Ejecutivo que no hubiera consultado las medidas, que fueran contradictorias y que no tuviera en cuenta el previsible perjuicio a la economía. El Ejecutivo, desde luego, no ha actuado bien en este asunto. Ha cambiado de actitud respecto a las restricciones en el consumo de los españoles sin dar la explicación debida. Aún tratándose de una decisión reclamada con urgencia, era especialmente recomendable la participación de gobiernos autonómicos y sectores afectados en la redacción del decreto, pues de ellos depende en gran parte la eficacia de las medidas. Y la respuesta de la vicepresidenta Teresa Ribera, primero prometiendo una implementación flexible del decreto y después convocando a las autonomías a una reunión el mismo día de su entrada en vigor, muestra el grado de improvisación con que está manejando este problema el gobierno.

Pero los fallos cometidos en la elaboración del decreto no justifican, en ningún caso, su incumplimiento. Provoca asombro que la presidenta de Madrid, sometida a una Constitución cercana al medio siglo de vigencia y dirigente de uno de los llamados “partido de gobierno”, anuncie a bombo y platillo que en el ámbito de su poder local no se aplicará. Si piensa que el decreto es inconstitucional o un error, lo que debe hacer es recurrirlo o convencer a una mayoría del Congreso para votar en contra de su convalidación o proponer su tramitación posterior como proyecto de ley con el fin de modificarlo. Feijóo ha optado por ser paciente con Ayuso, a la espera quizá de que tenga un resbalón, por leve que sea, en las elecciones de mayo. Pero la permisividad con estos gestos irresponsables de la madrileña empaña algo la imagen de seriedad y sensatez que pretende transmitir. Como tampoco le habrán beneficiado las declaraciones pragmáticas en exceso, demasiado tibias, que hizo en relación con la sentencia de los ERE. Los electores tienen la sensibilidad a flor de piel y nada le conviene menos al presidente del PP en su objetivo de presidir el gobierno que una duda sobre la fortaleza de su liderazgo en el partido o que su estilo político sea confundido con las flaquezas tópicas de otros aspirantes.

La forma de hacer y gestionar las leyes en España es, en comparación con países con los que solemos medirnos, bastante defectuosa. El resultado es con frecuencia la inseguridad de quienes estamos obligados a cumplirlas y la ineficiencia ante los problemas que debieran solucionar. El decreto energético es un buen ejemplo de todo ello. Corrupción de cuello negro, blanco o gris sin castigo, sentencias rebatidas, indultos bajo presión, inconstitucionalidades sin consecuencias, control político del Consejo General del Poder Judicial, etcétera, el imperio de la ley aún se presenta aquí en ocasiones falto de firmeza y rigor. Esto se contabiliza en el “debe” del Gobierno y de la oposición que, a pesar de notables avances, en este aspecto están lejos de hacer las cosas, cada uno en su papel, lo mejor posible.