Poner coto a la delincuencia de Greenpeace en el mar

Recientemente hemos sabido de los daños causados en alta mar por un barco de la organización Greenpeace a un palangrero de A Guarda, el Segundo Ribel, que dicho sea de paso efectuaba sus labores de manera legal y autorizado por la administración española. El citado buque de Greenpeace al parecer ha causado importantes daños materiales al palangrero guardés y ha obstaculizado ilegalmente sus operaciones de pesca. Esto es intolerable y es necesario ya perder el miedo a este tipo de organizaciones, que desconocemos quién las financia y patrocina, que se creen investidas del derecho de imponer su voluntad contra quien les lleve la contraria.

Esto en Estados de derecho y especialmente en las democracias es simplemente inaceptable y perseguible judicialmente. Cabe preguntarse en sentido contrario si a Greenpeace le parecería bien que el palangrero guardés en represalia hubiera embestido al citado buque y le hubiera causado daños o lo hubiera hundido, porque considerara unilateralmente que tenía derecho a utilizar este recurso en legítima defensa. Es evidente que nuestro palangrero no lo ha hecho porque está tripulado por gente responsable y respetuosa con la ley, al contrario que esa organización que se excede una y otra vez sin que se les ponga coto.

Para calibrar los execrables actos del buque de Greenpeace sobre el palangrero español, que es territorio español en alta mar, basta echar una mirada a lo que dice el artículo 263 del Código Penal Español en materia de daños:

1. El que causare daños en propiedad ajena no comprendidos en otros títulos de este Código, será castigado con multa de seis a veinticuatro meses, atendidas la condición económica de la víctima y la cuantía del daño.

Si la cuantía del daño causado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses.

2. Será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses el que causare daños expresados en el apartado anterior, si concurriere alguno de los supuestos siguientes:

(…)

5.º Que arruinen al perjudicado o se le coloque en grave situación económica.

6.º Se hayan ocasionado daños de especial gravedad o afectado a los intereses generales.

Es decir, que si esos actos del buque de Greenpeace se hubieran producido en territorio español podrían ser caracterizados como delitos, sin duda alguna. En la Convención Internacional sobre el derecho del mar (Convemar) establece en su artículo 101 que constituye piratería cualquiera de los actos siguientes:

a) Todo acto ilegal de violencia o de detención o todo acto de depredación cometidos con un propósito personal por la tripulación o los pasajeros de un buque privado o de una aeronave privada y dirigidos:

i) Contra un buque o una aeronave en la alta mar o contra personas o bienes a bordo de ellos) Contra un buque o una aeronave, personas o bienes que se encuentren en un lugar no sometido a la jurisdicción de ningún Estado (…).

El propósito personal puede ser una actuación delictiva por convicción para imponer una idea. Se podría buscar mucho más en el campo del derecho internacional y en derecho interno de los Estados miembros, pero queda muy claro que estos actos de Greenpeace no constituyen ninguna acción heroica, sino que son muy probablemente flagrantes delitos que el país cuyo pabellón enarbola ese buque de Greenpeace tiene la obligación de investigar y que alguien, preferentemente el Gobierno español, debería de iniciar la reclamación judicial o en su defecto, los directamente afectados convenientemente asesorados por las instancias públicas, lo que sea más eficaz.

Lo que está claro es que llega el momento de poner coto a estos actos muy condenables y habrá que hacerlo a través de los cauces legales que son muy abundantes. Nadie ha otorgado a Greenpeace, ni a ninguna otra organización privada, el mandato para imponer una norma que sólo ellos reconocen. En democracia nadie puede hacer prevalecer sus tesis utilizando métodos ilegales, eso es propio de los Estados totalitarios, sean de izquierda o sean de derecha.

Las democracias no pueden permitir ni tolerar que ninguna persona ni organización se erijan en justicieros de una ideología que ellos mismos elaboran. No puede permitirse esta insolente impunidad, entre otras cosas porque este tipo de organizaciones no son entes de representación democrática, sino que son entidades privadas que utilizan buenas dosis de demagogia buscando, no la justicia, sino el aplauso de cierto público. Estas acciones son inadmisibles y opino que este caso debe de ser la gota que colma el vaso para que se actúe judicialmente contra ellos. Sobran las vías y las justificaciones jurídicas para ello. Cortemos de raíz esta “kale borroka” o mejor dicho, esta “itsasoa borroka”, que estas organizaciones se empeñan en practicar. Y basta ya de paños calientes.

*Exconselleiro de Pesca