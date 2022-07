Marín, tierra de artistas

Que nuestra villa es tierra de artistas, está claro por la cantidad de pintores, músicos, actores, etc., etc. que a lo largo de los tiempos han florecido, y han alcanzado altas cotas en el arte gallego. Por eso hoy traemos a nuestro comentario semanal a Francisco Orjales Farto, artista novel, que, no obstante, es ya un consagrado de la pintura y orfebrería. Marinense, que en 1989 emigra a Brasil, y allí comienza una época fructífera de su vida artística y en las artes plásticas y en joyas creativas, en la que la diversidad en la expresión de su arte, es una de sus características. Expuso ya, en muchas ciudades del mundo, como San Paulo, Río de Janeiro, París, Madrid, Barcelona, Nueva York, y que estos días, nos permite deleitarnos contemplando su arte, en el museo “M. Torres” de nuestra villa, y además nos dio la ocasión a los marinenses, que el cartel anunciador de las Fiestas del Carmen, fuera de su autoría, lo que permitió que, en todos los rincones de nuestra villa, estuviera presente su arte. Un cartel que quiere simbolizar, con la Virgen del Carmen, la vida arriesgada de nuestros pescadores, con una simbología referente del trabajo en la mar, y queriendo hacer alusión a los peligros que en esta faena tienen que soportar, con el alma pensando en la reciente tragedia del “Villa do Pitanxo”.

En su exposición, muestra sus múltiples y variadas facetas de su arte y, sobre todo, nos muestra sus referencias de Brasil, con sus colores vivos y su abundancia colorista, que llama la atención, por su armonía y plasticidad. Orjales es explorador de la vida y del arte, y como buen emigrante, supo asimilar la esencia de aquella naturaleza y los signos más significativos de allá de los mares. Es también, diseñador de joyas, que conecta su experiencia con el arte contemporáneo, creando su colección “Mallorca”, Inspirada en el pintor Miró. Disciplinado, utiliza el oro, plata y cobre, entrelazándolos con piedras preciosas brasileñas, y con brillantes, turquesas, ágatas, etc.; participando en eventos de esta índole en París, Madrid, Nueva York, etc., demostrando su diversidad en su creación. Francisco Orjales es hijo de un conocido restaurador marinense, y de una de las más conocidas y famosas vendedoras de nuestra plaza, que el también conoce. Lleva en Brasil más de veinticinco años a donde emigró buscando un lugar donde poder realizarse, como persona inquieta, que es, por lo que fue, lejos de “su Marín del alma”, como cantaba el Trío Ruada, donde encontró la oportunidad de realizar sus inquietudes artísticas, y triunfar en lo que quería. Es ya muy conocido en medio mundo por sus exposiciones, que causan gran impacto por su interpretación del arte, pero no podía dejar pasar la ocasión de mostrarlas a todos los marinenses, y por eso aceptando la invitación del ayuntamiento, decidió hacer esta muestra de su trabajo, e n su villa natal, exponiendo en el “ Museo Torres”, una amplia y variada muestra de las distintas facetas de su arte, sin olvidarse de su Marín natal, que lleva en el alma, con algunos cuadros, que quiso fueran asequibles a todos, para dejar un recuerdo a todos los marinense. Por todo ello, Francisco Orjales forma ya, parte de los muchos artistas marinenses que, con su arte, dieron a conocer esta villa marinera, por todo el mundo del arte.