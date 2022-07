Abrieron hace unos meses un restaurante espectacular en la playa de Aguete, “Los tres monos”. Comí en varias ocasiones con personas distintas y siempre fue bien, pero solo cuando estuve con mi familia fue mejor. No ya por la razón obvia de la compañía sino porque cuando llegamos uno de mis hijos se enfiló directamente hacia la barandilla de la terraza, le dio la espalda a la zona ‘chill out,‘ al ‘photocall’, al riachuelo prefabricado de piedrecitas blancas, a la barra de mojitos y al DJ, y mirando el cielo sobre la ría dijo: “Y todo esto es gratis”.

Pensé que les encantaría el restaurante, que soltarían todas esas expresiones suyas de qué ‘chill’, qué ‘god’, qué ‘top’, qué buen ‘reel’ para Instagram. Pero me equivoqué, ni sacaron el móvil ni se etiquetaron, tan solo les sorprendió que cualquier noche de verano la puesta de sol volviera a ser gratis.

En este casi mes de vacaciones pasé una mudanza, leí a Nora Ephron y a un psiquiatra americano especialista en TDAH, vi enteras una serie noruega (‘El tiempo de la felicidad’), una serie australiana (‘The newsreader’), a Isabelle Adjani en ‘Possession’ y los 17 espectaculares minutos de Alberto Mielgo en ‘Jíbaro’. Con todas disfruté mucho, pero con ninguna sentí un punto y aparte, un clic. Ninguna me habría hecho cambiar de idea antes de tomar una mala decisión.

Sin embargo este mes acabó una serie, ‘This is us’, con un penúltimo capítulo demasiado tierno para las lágrimas, demasiado profundo para no pensar en tu vida, en que ojalá lo hubieras visto 5 minutos antes de haber tomado aquella decisión tan nefasta, porque igual de pobre no te sacaba pero sí de mala.

El capítulo trata sobre tres hermanos que se despiden de su madre moribunda, de una madre mágica: “Estamos los tres aquí, mamá. Estamos bien. Bueno…, tú nos has hecho estar bien”. Me acordé de ‘Los tres monos’, de ver lo gratis, de enseñar a estar bien, de mi madre. También recordé otro momento de la misma serie, cuando uno de los protagonistas empieza una frase cualquiera diciendo, “Dado que…” y su novia le corta tajante: “Dado que nada, aquí no hay nada dado”.