Reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara es ilegal

A mi juicio, una de las mayores torpezas que ha cometido el Gobierno del presidente Sánchez ha sido expresar su opinión (que no es otra cosa) de que una solución razonable para solucionar el conflicto del Sáhara Occidental pasaría por una autonomía de este territorio bajo soberanía marroquí. Me da la impresión de que hay dos ministros clave en esta decisión, don Félix Bolaños de Presidencia y don J. M. Albares de Exteriores, que no sé por qué me traen a la memoria los personajes de Tweedledee y Tweedledum de “Alicia en el país de las maravillas”. Estos dos ministros suelen adoptar una postura marisabidilla de parecer que nos perdonan la vida a todos nosotros, ¡pobres ignorantes!

Vayamos por partes. El presidente Sánchez remitió una carta al rey de Marruecos expresando una opinión, pero estos dos colaboradores del Gobierno deberían de haberle informado de que una opinión no es un tratado y, por tanto, la validez jurídica de esa carta es absolutamente nula. Para que España reconociera la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental haría falta por lo menos un tratado bilateral entre los dos países, que solo vincularía a ambos, y que lógicamente debería de ser ratificado por las donde no obtendría mayoría. "Para que España reconociera la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental haría falta por lo menos un tratado bilateral entre los dos países, que solo vincularía a ambos" Pero la situación de ese territorio, de acuerdo con el derecho internacional vigente es la que han dictaminado la Corte Internacional de Justicia y la ONU, es decir que sigue siendo un territorio no sujeto a la soberanía marroquí, que sus habitantes tienen derecho a decidir mediante un referéndum libre cuál deberá de ser su estatus en el futuro, entre otras cosas. Legalmente, España no puede adoptar ninguna solución que se aparte del Derecho Internacional vigente que es el marcado por las múltiples resoluciones de Naciones Unidas. Esto lo ha reconocido hasta el secretario de Estado de EE UU, A.J. Blinken quien, en una reciente entrevista en Argelia, manifestó: “En lo relativo al Sáhara Occidental, Estados Unidos apoya el trabajo del enviado personal del Secretario General de Naciones Unidas, Steffan de Mistura, en el liderazgo el proceso político bajo los auspicios de las Naciones Unidas para promover un futuro próspero y pacífico para la gente que vive allí”*. Como se ve la prudencia del secretario de Estado supera con creces a la de nuestro presidente de Gobierno. Pero además el Ejecutivo de España no puede reconocer la soberanía marroquí sobre el Sáhara bajo ninguna forma jurídica, porque esto sería no solo contrario a las resoluciones de Naciones Unidas, sino que sería simplemente ilegal bajo el ordenamiento jurídico de la Unión Europea. Probablemente estos dos ínclitos personajes no han indicado a nuestro presidente el contenido de la reciente sentencia del Tribunal de Justica Europeo que anula el acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Marruecos que en el párrafo 277** dice: “A este respecto, es preciso recordar que, en virtud de los artículos 3 TUE, apartado 5, y 21 TUE, apartado 1, la acción de la Unión en la escena internacional ha de basarse en los valores y principios que han inspirado su creación, desarrollo y ampliación. Debe contribuir, en particular, al estricto respeto y al desarrollo del Derecho internacional, en particular al respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas”. "Argelia, que nos suministra gas en las actuales circunstancias, se enfada y además esto propicia que España tenga ahora una mayor dependencia del gas ruso" Y en el párrafo 279 añade: “… el Tribunal de Justicia, sobre la base de las resoluciones de la Asamblea General de la ONU y de la opinión consultiva sobre el Sáhara Occidental, declaró que el estatuto separado y distinto del Sáhara Occidental debía respetarse en el marco de las relaciones entre la Unión y el Reino de Marruecos y que esta exigencia había de tenerse en cuenta para la interpretación del Acuerdo de Asociación.” La sentencia contiene muchas más cosas sobre las que incidiremos en otra ocasión, pero lo que queda claro es que el reconocimiento por parte del Gobierno de España de la soberanía marroquí sobre este territorio violaría el derecho de la Unión Europea y los daños causados a terceros por este motivo podrían llevar al Gobierno español a reclamaciones ante el Tribunal Europeo de Justicia. Por ejemplo, si Marruecos apresa un buque español en esas aguas, el armador y tripulación podrían llevar el caso contra el gobierno español ante el Tribunal de Justicia europeo si aquel no ofreciera la protección debida. Resultado de esta política: Argelia, que nos suministra gas en las actuales circunstancias, se enfada y además esto propicia que España tenga ahora una mayor dependencia del gas ruso. Mucho me temo que el presidente Sánchez dejará el problema al Ejecutivo siguiente y luego dirá que él no fue. * Nota del Departamento de Estado sobre la visita del secretario de Estado a Argelia, 30 de marzo de 2022. (T. del A.) ** Asunto T-279/19