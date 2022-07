Uno de los efectos que, seguramente, producen en la opinión pública noticias como las aparecidas en este periódico acerca de la aparente incapacidad de Gobierno central y Xunta para gastar los fondos que aporta Europa es la estupefacción. Aumentada –y no corregida, de momento– por la subsiguiente obligación de devolver al menos una parte. Se dice “aparente” porque no hay otros datos que eliminen las dudas, y eso es, de entrada, lo que convendría corregir. Por el mejor modo que existe: la información que aporten quienes tienen, en Galicia al menos, el encargo de manejar las cuentas, que es la Consellería de Facenda.

En ese marco, sorprende todavía más el dato aparecido en FARO DE VIGO según el cual el Ejecutivo autonómico ha decidido “congelar” sus inversiones en obra pública, alegando que las realizadas en ejercicios anteriores desembocaron ya en una situación bastante “satisfactoria”. Algo que extraña, habida cuenta de que hoy por hoy, la relación de asuntos pendientes o en stand by es demasiado larga como para llegar a la conclusión a la que llega la Xunta. Que no resulta buen argumento para reclamar, ni al Estado ni a la UE, los fondos que, por diversos conceptos, aún podrían llegar. O resolver proyectos que se pudren en los cajones.

(La opinión se expresa desde la consciencia de que la decisión se refiere al dinero específico de la Xunta y al anuncio de hace unos días acerca de los Presupuestos autonómicos, que serán revisados –por desajuste, se supone, dados los gastos que genera la situación– y no a los que procedan de Madrid y de Bruselas. Y de que se “compensa” la congelación anunciando un incremento de recursos para I+D, algo positivo siempre, pero que no debería justificar lo otro: si se trata de habilitar fondos menos necesarios para lo que es urgente, cualquier habitante de este país señalaría un buen puñado de objetivos en los que meter la tijera.)

No es preciso ejercer de adivino para suponer que la oposición, y no sólo ella –en la antevíspera de unas elecciones municipales, la medida es aún más polémica– pondrá el grito en el cielo. Lo que resulta, aparte de útil para los protestantes, lógico. Por eso procede solicitar una explicación clara y sensata, de cuáles son los motivos de una medida que generará probablemente una reducción de las inversiones de todo tipo, y no sólo de las que anuncia la Xunta, en un momento en el que son más necesarias que nunca. Doctores tiene a buen seguro el Gobierno gallego que lo sabrán argumentar, pero urge que lo hagan cuanto antes.

Ítem más. A todo cuanto queda dicho, que responde a un punto de vista personal, conviene sumar algo que aumenta, si cabe, la perplejidad: mientras se anuncia la eliminación de una partida que es de las que supone una mayor dinamización económica, ahí al lado, en el norte de Portugal, se pasa revista a los resultados de una planificación distinta. Cierto que el modelo político/territorial es del todo diferente, y que sus gobiernos, más allá de la teoría, también –muchos, en España, serían felices con un primer ministro como don Antonio Costa–, pero aún así la extrañeza da paso a una envidia. Sana, por supuesto, pero aún así, envidia.