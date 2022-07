Cada día que pasa resulta más evidente que el nacionalismo gallego, de la mano de su actual lideresa señora Pontón, no solo es una fuerza política en alza según los estudios demoscópicos que se conocen, sino que se lo cree, y va a por todas. Y, además, entiende las elecciones municipales –dentro de unos meses– como su “prueba del nueve” para ratificarlas como primer paso hacia una representación a nivel de grupo parlamentario en el Congreso, primero, y después en la fuerza hegemónica de la izquierda en este Reino, superando y consolidando ese paso, que supone relegar al PSdeG-PSOE no solo al tercer lugar del ranking sino, como mucho, a un papel de bisagra. Justo al revés que en 2005.

Naturalmente, esta suposición, como la anterior, implicaría la pérdida de la mayoría absoluta por parte del PPdeG, que hace pocos días mostró su capacidad de convocatoria reuniendo a varios miles de militantes y simpatizantes en la localidad coruñesa de O Pino. Una cita en la que estaba el responsable máximo de ese partido, don Alberto Núñez, pero que también dejó claro. que esa presencia, siempre importante, ya no es indispensable para mover a la derecha moderna gallega –o centro/derecha: a gusto del consumidor– cuando sus campanas tocan a rebato: los que acudieron, además, procedían de toda la comunidad, lo que no es nuevo, pero sí ratifica el optimismo de sus dirigentes.

(En cierto modo, de paso elimina las dudas que pudieran existir sobre el “gancho” de la nueva dirección popular en Galicia, que ya no es cosa de un líder, sino de dos y algún otro en potencia a modo de reserva estratégica que, seguramente no será necesaria. Dicho todo lo cual, conviene reflexionar acerca de la posibilidad real de que, a través de una coalición con la socialdemocracia, el Bloque Nacionalista Galego pueda llegar a la Xunta. Ya lo hizo hace 17 años -quedó dicho– con don Anxo Quintana como vicepresidente del señor Pérez Touriño, pero ahora opta al premio mayor. Y, ciertamente con posibilidades reales de un sorpasso en toda regla, y por la izquierda, algo que aquí tiene más mérito aún.)

Conste que está por ver todavía si por una parte el “Efecto F” de Feijóo, en positivo, sirve no solo para superar al negativo “S” de Sánchez a nivel estatal, sino para crear una situación política que haga imbatibles a sus siglas en casi todas partes y frenar de nuevo, como ya hizo en Andalucía, y antes aquí en Galicia, a los radicalismos. Una definición que no se aplica al BNG en el mismo sentido, por ejemplo, que a los podemitas, ERC a Bildu. El nacionalismo gallego, desde una opinión particular, mantiene sus posiciones ideológicas y estratégicas de cara a una futura posible reorganización político/territorial, pero a día de hoy se parece más en la táctica al PNV que al separatismo catalán, con la obvia diferencia de que el vasco de derechas.

Tiene derecho, desde luego, porque las ideas no delinquen, ni las aspiraciones tampoco dentro de un marco legal que por definición nunca es inamovible. Pero siempre desde el respeto y un punto de vista particular que quizá no comparta doña Ana, esa no es la cuestión ahora. Sí lo es su potencial para reunir en torno a su persona y su programa el número suficiente de votos con el que lograr sus objetivos: impedir la mayoría absoluta del PP y, segundo, superar con claridad al PSOE para que ni haya posibilidad de discusión acerca de quién habría de presidir la Xunta. Pero sus dos adversarios no valen menos: los señores Rueda y Formoso apuestan por la templanza y por un país compartido, y esa ha sido la línea que ha llevado a PPdeG y a PSdeG a la cabeza electoral casi siempre por ese orden. Debería ser elementos de reflexión para variar el escenario.