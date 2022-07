¿Echaremos de menos a Boris?

Yo mismo me asusto titulando así este billete, aunque sea entre interrogantes, pero la realidad de las cosas es el punto de partida de cualquier análisis realista, y aunque el 'Brexit' haya sido un duro golpe para la unidad europea no es menos cierto que desde el inicio del conflicto de Ucrania ningún otro líder de nuestro continente ha acreditado como Boris Johnson una voluntad tan firme de defender el limes de Europa, o sea, del espacio político que, pese a todas sus insuficiencias e hipocresías, ha sido capaz de instaurar el sistema más avanzado en libertades e igualdades de la historia de la humanidad. Añadamos que su actitud de reto, no exenta de bravuconería, se asentaba en uno de los dos únicos poderes de disuasión nuclear de Europa, junto con Francia. Quien todavía ignore que el objetivo final de Putin es que esa Europa acabe inerme, dividida y sumisa no se entera de nada.