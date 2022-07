Había tanto por facer que moitos foron os pioneiros galegos nos anos da transición. Coa chegada do século XXI as novas xeracións xa atoparon algunhas leiras labradas, onde as sementes botadas deran o seu froito. Nas bibliotecas familiares, escolares ou municipais atoparon contos, novelas, poesía, traducións, informes da Xunta, literatura infantil e un pouco de todo, como se todo xa fose normal na nosa lingua.

Nun dos últimos “Campo de Granada”, Manuel Bragado parte da “emocionante homenaxe que o Club Faro de Vigo tributou a Domingo Villar” na que se destacou o papel decisivo na ampliación do territorio do Vigo literario. Quero unirme a esta homenaxe póstuma a Domingo Villar integrando na nómina dos escritores do Vigo noir da nosa literatura a quen considero os pais dos celebrados pioneiros no citado artigo.

En 1989 os poetas Manuel Forcadela e Ramiro Fonte reuníronse con Carlos Blanco Yáñez, cando este estaba organizando as Edicións do Cumio, para deseñar “Cómplice”, a nova colección de novela policial. Estes poetas e mais o editor acordaron escribir novelas de quiosco coa cidade de Vigo como testemuña dos crimes e dos conflitos entre a ética e a lei. Había que ir completando os baleiros da oferta literaria e facilitar a lectura a novos e adultos non escolarizados.

Xa en 1981 eu mesmo editara a Corrupción e morte de Brigitte Bardot do xornalista Xosé Fernández Ferreiro, que no Dicionario da Literatura Galega de Dolores Vilavedra aparece como pioneiro do subxénero de novela negra e/ou policial galega. Estaba a novela escrita en galego, pero desde a primeira páxina ata a última palabra o topónimo é Madrid. O editor Carlos Blanco quería novelas galegas e ademais viguesas. Desde o punto de vista editorial, penso que a reunión de Blanco con Forcadela e Ramiro Fonte ten carácter inaugural do que sería trinta anos despois a presencia de Vigo na literatura noir de Galicia. Foi a principios dos noventa cando as primeiras novelas da colección “Cómplice” chegaron como libros de lectura de literatura galega ós centros escolares. Sangre sobre a neve (1990) e Barato, barato (1991)de Forcadela foron lectura no instituto vigués cando Domingo Villar facía o bacharelato. Máis tarde chegaron Fóra de xogo (1993) e A procura do falso Grial (2006).

O profesor Javier Rivero Grandoso na súa tese “Modelos urbanos y su proyección literaria en la novela criminal” estuda as dúas sagas viguesas da novela negra. “Vigo” é o título do capítulo 8 da tese e en setenta páxinas analiza os nosos novelistas: “Toni Barreiro en la ciudad hostil. Manuel Forcadela” e “Leo Caldas en paisaje idílico con cadáver al fondo. Domingo Villar”.

Foi César Lorenzo, editor de Biosbardia, quen aquilatou na súa revista “O boom da novela negra viguesa e do xornalismo cultural” salientando o traballo de Forcadela.

Sen dúbida Manuel Forcadela é o pai máis fecundo deste subxénero do Vigo noir literario e os seus fillos seguen gozando do atributo de pioneiros a estas alturas do século XXI.

*Escritor e editor