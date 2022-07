Multas e necesidades fisiolóxicas

Hai uns días puidemos ler nos xornais do país o anuncio a bombo e platillo de que no Concello de Vigo ían empezar a multar aos bañistas que tiveran a ocorrencia de mexar na praia, o que de entrada é impracticable, porque o que non pode ser, non pode ser e ademais é imposible. E conste que en Samil teño visto e usado dos poucos urinarios públicos que existen por estes lares.

En principio, a calquera mortal dos de dúas patas ao que lle preguntemos, como facían nun impertinente e absurdo cuestionario, micrófono en man, os xornalistas das cadeas televisivas, se ten mexado algunha vez no mar ou na area de calquera praia, por pudor e vergoña allea, vai dicir que nones e que está moi ben o de prohibir.

Eu, pola miña parte, podo entender e mesmo compartir a preocupación dos nosos policías polas cuestións sanitarias –este país noso está repleto de policías para vixiar non sei aínda moi ben que, pero temos policía e sancións para todo, agora xa ata por aliviarse nas praias–, pero o que non comprendo nin comprenderei xamais é esa puñeteira manía dos nosos próceres por multar, sempre, sempre e mil veces sempre, o pao vai por diante, e a ameaza de multa, taxa ou sanción parella e diante de nada, digo eu que se será por como di o refrán: o burro sempre diante, para que non se espante.

O que de ningunha das maneiras chego a entender é que nas rúas das nosas cidades se contan coa man os servicios públicos, coidados ou non, e máis ou menos limpos, cando non impracticables para nós os homes, xa non digo nada para as pobres mulleres que teñen que facer exercicios de malabarismo para non sentarse nunha taza asquerosa, non pisar onde non se debe, agarrar bolso e abrigo, e baixarse roupa interior, saias ou pantalóns. Xa saben, autenticamente heroínas dos escusados públicos, cando os atopan, cousa xa digo que ben difícil.

Tampouco digo nada das nosas autoestradas, con máis que escasas vías de servicio e descanso, cando as hai, toca aguantar próstata aos que coma min pasamos xa de certa idade e, polo tanto, gañamos en experiencia pero perdemos en xuventude, porque se paras na beiravía coa triste empresa de facelo de campo, xógaste a que a Garda Civil, que curiosamente sempre aparece cando menos a precisas, che faga un regaliño en forma de papela de denuncia, porque está absolutamente prohibido pararse a mexar, que, digo eu, eles como farán?

Tampouco vou falarlles do que pasa nas festas e verbenas dos nosos pobos e vilas, música, festa, bebes e bebes e volves a beber e despois onde baleiramos a vexiga?

En resumen, señores, multar neste país noso resulta normal, usual e ás máis das veces, o común, pero dotar de servicios minimamente decentes aos habitantes xa é outro cantar, agora vou comprendendo porque as cunetas das estradas están cheas de botellas de plástico con líquidos elementos de cor pouco transparente, que non é incoloro, inodoro e insípido, o que quere dicir que máis ben non é auga.