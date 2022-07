El retablo mayor de San Andrés de Proente

Llena todo el testero de la iglesia, un buen edificio de estilo barroco, pero con cubierta en el presbiterio de crucería, y paradójicamente construido o reconstruido todo en el siglo XIX avanzado. Sobre un pedestal de piedra, que en la parte central correspondería con el altar propiamente dicho, desaparecido tras las reformas litúrgicas del concilio Vaticano II, pero perviviendo un frontal de madera policromada barroco, se dispone la arquitectura: En primer lugar, un espacio a modo de predela, que en el centro se reserva para el Sagrario, devuelto a este lugar tras la restauración. Sobre esta predela, se disponen dos cuerpos con tres calles cada uno, como es habitual la central de mayores dimensiones y rematando todo en un último cuerpo de una sola calle a modo de ático, que se prolonga en una especie de triángulo siguiendo la disposición de la bóveda para culminar en un círculo de nubes nimbado con la representación del Padre Eterno. La calle central de más altura y proporciones lleva en el primer cuerpo una especie de templete-expositor o camarín, a modo de arquitectura cubierta con una cúpula semiesférica con costillas y rematada en una forma ajarronada.

Sobre ella en el segundo cuerpo, una hornacina ocupada por la figura del titular de la iglesia, y en el tercer cuerpo o remate otra hornacina similar para disponer en ella una imagen de bulto redondo. Las calles laterales disponen peanas para las imágenes, en el primer cuerpo resaltadas mediante una elegante cubrición a modo de dosel, resuelto como si se tratara de una pequeña cúpula, tanto interior como exteriormente. Los espacios hasta los muros y hasta el suelo, se cubren con paneles de madera con motivos decorativos de gusto rococó que se rematan en los extremos por pilastras. El retablo utiliza como elementos sustentantes columnas de fuste liso y capiteles corintios, y en algún caso pilastras acanaladas.

El libro de fábrica de Proente conservado en el Archivo Histórico Diocesano de Ourense, ofrece una primera noticia referente al pago del retablo en las cuentas de 1732, año en el que se debió encargar, y quizá terminar en el de 1733, si bien no son muy claras las anotaciones ya que se consignan también al final de la data de varios deudores de años anteriores las cantidades debidas y aportadas para el pago del retablo. Veamos estas noticias: En 1732 una data consigna: “Más costo el retablo del altar mayor 3666 reales como consta de recibo de Alonso de Silva que está en el libro de visitas de esta iglesia a folio 54”. (AHDOURENSE 25-09-10). No se conserva el citado libro de Visita por lo que no podemos transcribir el citado recibo que sería más preciso. Un complemento a esta actuación lo señala otra data del citado año 1733 “Mas hacer el altar después de puesto el retablo, retirar a fuera las dos gradas y las sepulturas pague a Malvar 40 rls. Mas para la clavazón del Retablo 16 reales en Villanueva “Malvar es Francisco Malvar, un cantero que tiene intervención en otras partes de la iglesia de Proente por estas mismas fechas. Originalmente el retablo marcaría una cierta verticalidad por limitarse exclusivamente a las tres calles, pero por un gusto muy habitual de no dejar espacios vacíos, unos años después, concretamente en 1737, se le añadirían tanto en los laterales como en la parte superior, los elementos necesarios para llenar todo el frente de la iglesia. Es lo que consigna el libro de Fábrica en las cuentas de ese año, del siguiente modo: “Más a Alonso de Silva escultor por los arbotantes que se le añadieron al retablo mayor 250 reales.” (AHDOURENSE 25-09-10).

Alonso de Silva

Por primera vez en la documentación artística ourensana publicada, aparece el nombre de este escultor, Alonso da Silva, todo es señal de que estamos muy lejos de un conocimiento exacto de nuestro patrimonio a nivel documental. Poco sabemos de él además de estas notas de su actuación en el retablo de Proente y años más tarde, en 1741 o 1742 de otra actuación menor en el anejo de esta Parroquia, Froxás: “más de los tres marcos del altar mayor y colaterales del anejo a Alonso de Silva 44 reales.” (AHDOURENSE 25-09-10), sólo conozco la noticia de su fallecimiento el año 1742 en Ourense tal como recoge la partida de defunción asentada en los Libros de Santa Eufemia del Norte y que dice así: “El 21 octubre de 17442, después de haber recibido los santos sacramentos, fue Dios servido llamar a juicio a Alonso da Silva, escultor. Diosele sepultura en Santa María la Madre. Asistió a su entierro la congregación, no hizo testamento tocaron a señal de su muerte las campanas menores de la catedral y para que conste como propio cura que soy de Santa Eufemia en la ciudad de Orense lo firmo. José de Araujo (AHDOURENSE 30-14-20 AP SANTA EUFEMIA NORTE DIFUNTOS FOL 123).

Pero viendo el retablo actual uno se pregunta si Alonso de Silva en fecha tan temprana del siglo XVIII pudo realizar un retablo que, en lo decorativo, se resuelve con elementos de clara estética rococó y columnas de fustes lisos, cuando en esos momentos la retablística en general y de Ourense en, todavía vivía bajo la influencia de Castro Canseco, utilizando columnas salomónicas y una mayor y abundante decoración. Al margen de la policromía realizada mediante soluciones de jaspeado, totalmente desconocidas hasta finales del siglo XVIII, cuando por determinación de la Academia de San Fernando se dejan de utilizar oros y se recomienda el uso de mármoles y jaspes que en economías poco pudientes se sustituyen por maderas policromadas imitando aquellas piedras. No es infrecuente que los retablos por falta de recursos quedaran sin policromar hasta fechas más avanzadas, cuando la economía se había recuperado y podían empeñarse en una tarea generalmente muchísimo más cara que la de la propia arquitectura y escultura. Por lo que el retablo de comienzos del siglo XVIII podría haberse policromado muchas décadas después dentro ya de otros presupuestos estéticos. Pero son además otros elementos los que resultan extraños y anacrónicos para ser atribuidos a un escultor de la primera mitad del siglo XVIII. La explicación de todo ello nos la ofrece, aunque sea de un modo incompleto, otra anotación del libro de fábrica, que se completaría con recibos y justificantes a los que se remite el párroco, pero que por desgracia no han llegado hasta nosotros. Por ello, a menos que existiese algún documento notarial, no será ya fácil documentar la autoría de la actuación en el retablo, avanzado el siglo XVIII. La nota dice así: “Año 1791. Por estar la Iglesia indecente la mandó reedificar y reformar el retablo Mayor y consta por listas y recibos de Maestros de cantería carpintería y escultor y demás oficiales tenerle de coste sin incluir los carretos de la piedra, madera y otros gastos de casa 28268 reales. Es decir, en el año 1791 se reformó el retablo y se debió policromar entonces. La reforma supuso actualizarlo estéticamente dentro de los gustos de ese momento ya marcados por el neoclasicismo y considerando de mal gusto los excesos decorativos del barroco, intuyo que entonces las columnas salomónicas se convirtieron en las actuales, se eliminaron otros elementos de tipo decorativo y se policromó con esos jaspeados que encajan perfectamente en el año de esta reforma. Ignoro quién la ha hecho al menos por el momento, pero sí nos permite determinar que del retablo de Alonso de Silva queda lo que es el esquema del mismo, la distribución de las hornacinas y quizá la tipología de estas, además de poderle atribuir con fundamento la imagen del patrono San Andrés y otras, que responden a la cronología de su actuación y que normalmente se encargaba al mismo tiempo que el retablo del que iba a ser titular. El retablo en un estado muy lamentable se restauró el año 2011.

Los santos que hoy tiene, son Sagrario en la portezuela lleva un discreto relieve del Cordero Pascual con la común banderola y dispuesto sobre el libro Templete-expositor. Este espacio que idealmente es destinado para la exposición mayor. San Andrés. Colocado en la hornacina principal de la calle central como le corresponde por ser el titular de la Iglesia. Es talla barroca representando al apóstol de mediana edad, vestido con túnica azul y manto rojo, llevando en una mano un libro la otra elevada en gesto oratorio, y detrás la cruz aspada que su símbolo La fe. En la hornacina superior, normalmente destinada a la figura del crucificado, está ocupada por un personaje femenino, talla de busto redondo de tres cuartos, que lleva en una mano una cruz y en la otra un cáliz, que suelen ser los símbolos para representar a la virtud de la fe, Padre Eterno. Como remate último siendo también solución habitual, se dispone en un tondo de nubes y rayos el busto del Padre Eterno con la bola del mundo en una mano y bendiciendo con la derecha. San José. Elegante talla de estilo barroco, ocupando la hornacina de la derecha, según se mira el altar, del cuerpo bajo. Virgen del Rosario. Es obra discreta de principios del siglo XVIII Santa Bárbara. San Francisco Javier. Lleva en una de sus manos un ancla, que podría ser un elemento extraño a la figura, sobreañadido en algún momento, pues es claro que representa a San Francisco Javier, como también recuerda el inventario del siglo XIX y que tendría su explicación, fuera de un contexto jesuítico donde siempre es representación imprescindible, en el hecho de que el párroco que en 1791 renueva retablo se llame Don Andrés Francisco Javier Marquina.