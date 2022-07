La verdad es que, a poco que se reflexione sobre el asunto, la reacción de la Xunta y el empresariado gallego a la última –por ahora– patada del Gobierno central a este Reino, es preciso admitir que resultaba indispensable pero habría sido aún mejor si se le hubiesen unido los dos partidos de la oposición, como hicieron con el problema de la A-6. Eso representaría a la totalidad de la población y por tanto a estas horas nadie con sentido común –y menos aún con el de lo común– habría discutido siquiera que un país entero reprobaba al menos a un ministerio. En este caso al de Transportes, habría otros que también, por supuesto, porque a pesar de que suman 22, más la Presidencia, cada departamento parece, por su nomenclatura, un cajón de sastre.

A ver: varios de ellos tienen deudas, y cuentas pendientes con Galicia aunque no valga la pena –por ahora– detallar cuántos y cuánto, ya que seguramente todo ello aumentará. La cuestión de que se trata ahora es la enésima variación –cuyo motivo no se sabe, quizá ni en el Departamento– en el proyecto del Corredor Atlántico de mercancías ferroviarias, que ahora contempla un trazado Ourense-Lugo, y que en su conjunto nada dice, ni presupuesta un euro, para el sur, incluyendo la conexión con el resto de Europa del puerto de Vigo, en un ejercicio de mala memoria, improvisación, burla o simplemente estupidez, por parte del ministerio más inversor de todo el Gobierno.)

En este punto conviene, antes de que los “antilocalistas” se lancen a la denuncia y condena sin juicio previo de la opinión que se deja expuesta, es de recibo recordar que coincide con la de la Xunta y la patronal, y no por casualidad sino porque llevan razón Quedó dicho que nadie en su sano juicio discutiría la necesidad de conectar la capital y provincia de Lugo con la modernización ferroviaria de Galicia, y no solo porque carece de ella, sino porque supone una contribución probablemente decisiva al equilibrio del país entero y, por supuesto, a reducir el “vaciado” que padece. Por eso non es localismo, ni alguna otra de las majaderías que algunos difunden, recodar que el suroeste, con Vigo en cabeza, también existe. Y que su puerto es de los más importantes de España.

Por eso cuanto se expone desde este particular punto de vista no es localismo, sino la exigencia de seriedad a quien corresponde no solo actuar desde ella, sino demostrarla en todas sus decisiones. En lo hasta ahora conocido acerca del proyecto de Corredor Atlántico –aparte de que está en gestación mientras el del Mediterráneo apenas solo pendiente de bautismo– se especificaban otras previsiones e incluso se pre/analizaban sus costes de obra, todo ello pendiente de la aprobación final de la UE para el destino de una parte de los fondos europeos ad hoc y ahora resulta que el Gobierno del señor Sánchez cambia la letra y la música del libreto. Y además lo hace por sorpresa y en flagrante contradicción con promesas y declaraciones anteriores. Que se hicieron sin papeliños. Claro.

Ese conjunto de modificaciones, y sin avisar, aquí en Galicia se considera un modo chapucero y desconsiderado de actuar desde el poder político, sean cuales fueren los colores de su estandarte. Un detalle que no marca opinión porque todos los que lo han ostentado –el poder– hicieron con otros proyectos que no hace falta citar lo mismo o parecido, aunque es cierto que este de ahora bate récords de negatividad. Y cabrea, naturalmente, a todos aquellos que no tengan que bailarle el agua –a saber por qué– a este o aquel departamento gubernamental. Por eso ha pedido, siempre, desde este periódico, una reacción de la sociedad gallega, al menos para que los que decidan sepan que los afectados por esas decisiones tienen memoria –la de verdad, no solo la selectiva– y toman nota.