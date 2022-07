Estamos asistindo en Lalín a un debate sobre o modelo de vila que queremos para as próximas décadas, que ten elementos perturbadores polas consecuencias que pode ter para o futuro do noso pobo. Mentres vilas senlleiras como A Estrada ou Silleda están en plena voráxine adaptando os seus modelos urbanos aos novos tempos, en Lalín, o actual goberno prefire demorar decisións que so condicionan a competitividade no futuro inmediato para sectores estratéxicos na nosa economía, como é o comercio.

O chamado Plan Bouzón foi un ambicioso estudio pagado con cartos dos lalinenses que ía moito máis alá das polémicas sobre espazos peonís, que algúns de xeito artificioso moveron por interese político. As humanizacións de rúas son necesarias, e as medidas complementarias imprescindibles. O goberno de coalición de Lalín deu pasos decisivos incorporando ao patrimonio municipal o parking Aldea Grande-Europa, cando levaba anos pechado e con posibilidades de ter que pagar ata 6 millóns de euros en procesos xudiciais que condenarían a Lalín á bancarrota, ou a reforma da parte superior da Praza de Abastos, que no informe de Bouzón está claramente coma un centro neurálxico do noso comercio, ademais de adaptar a vila aos novos tempos coa chamada Smart City, e a consecución de fondos europeos para as rúas Principal e Xoaquín Loriga.

O problema vén cando observamos que un comercio de excelente calidade como o noso, pasa serias dificultades, engadido a unha insoportable inflación do 10% que fai empobrecer aos lalinenses, mentres o goberno de Crespo aplica aquelo de Panem et circenses, a base de dilapidar miles e miles de euros en contratar orquestras para desviar da realidade.

Veñen tempos duros de probable recesión, como así indican as mentes económicas máis informadas deste país, mais en Lalín os que presuntamente gobernan pretenden ter resultados mellores para o comercio, aplicando as fórmulas que evidentemente non funcionan, e desa ecuación o resultante so pode ser serias dificultades para o sector. Nunha vila na que non se quixo ampliar os polígonos nos últimos 15 anos, que afoga o crecemento das empresas por decisións políticas de Crespo e Feijóo, que non ten posibilidade de acoller novas industrias que se instalen cos fondos Next Generation, ademais miramos cara outro lado cunha pata de banco fundamental como é o comercio... e todo este mexunxe do despropósito de xestión, so o paga o futuro das nosas fillas e fillos.

*Coordenador municipal de Compromiso por Lalín