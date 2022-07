Pesca: ¿La CE secuestrada por euromajaretas?

Vaya por delante que soy profundamente europeísta, que creo en el papel de la Comisión como guardiana de los Tratados y que la Política Pesquera Común ha sido un acierto y constituye una de las más elaboradas del mundo. Por eso me tiene asombrada la deriva de la Comisión que propone restringir la pesca para favorecer una hipotética biodiversidad de no sé cuáles ecosistemas. Comencemos preguntando si la medida de cierre de ciertos caladeros tiene un apoyo científico sólido y contrastado. Parece evidente que no, y si lo hubiere, debería de haber sido objeto de amplia difusión y discusión. No ha sido así y a mi juicio esta manera de actuar puede ser contraria al espíritu de los Tratados por parte de quien debe de ser su guardiana.

Empecemos por el respeto al Principio de Proporcionalidad contemplado en un Protocolo anexo al Tratado CE que establece que ninguna acción de la Comunidad excederá de lo necesario para alcanzar los objetivos del Tratado. Además, establece para la Comisión la obligación de “consultar ampliamente antes de proponer textos legislativos y, en su caso, publicar los documentos de la consulta”. El Tratado de la Unión Europea establece en su artículo 10 quiénes son los organismos de representación democrática (y no son las ONG). El Acuerdo Interinstitucional sobre la calidad de la redacción de la legislación comunitaria establece en su principio número tres que “la redacción de los actos tendrá en cuenta a las personas a las que el acto esté destinado a aplicarse, para que éstas puedan conocer, sin ambigüedades, sus derechos y obligaciones. También se tendrá en cuenta a las personas encargadas de aplicar el acto en cuestión”.

Creo que nada de esto se ha respetado por parte de los servicios de la Comisión a juzgar por las reacciones de los afectados y de los representantes democráticos de las regiones europeas directamente afectadas. Para analizar si el acto propuesto es o no proporcional, la Comisión debería haber analizado cuantitativamente, como exige el citado Protocolo, las repercusiones de la medida propuesta. Pero sobre todo deberían de haber justificado si la acción prevista contribuye a alcanzar los objetivos del Tratado, que en el caso de la pesca son los establecidos en el artículo 39 y no pueden ser otros. Pues bien, y a bote pronto, la medida propuesta NO contribuye a incrementar la producción pesquera, NO fomenta el progreso técnico, NO contribuye al empleo óptimo de los medios de producción ni la mano de obra, NO contribuye a garantizar un nivel de vida equitativo a las poblaciones dependientes de esta actividad, NO contribuye a garantizarla estabilidad de los mercados y menos aún a garantizar la seguridad en los abastecimientos, NO asegura al consumidor precios razonables sino más bien todo lo contrario. Pero tampoco respeta los dispuesto en el apartado 2 del citado artículo que exige reconocer el impacto que esta actividad tiene sobre la estructura social de las poblaciones concernidas, ni respeta la necesidad de aplicación gradual de las medidas propuestas ni tiene en cuenta que la pesca es un sector muy vinculado a la economía. Esto parece claro.

Por esto nos encontramos ante una medida que no resulta proporcional, ya que no solo no indica qué objetivo específico del Tratado pretende alcanzar, sino que va totalmente en contra los principios específicos que para la PPC y la agricultura establece el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Los servicios de la Comisión en este caso parecen estar retorciendo el derecho comunitario de manera inaceptable y probablemente inadecuada. La norma propuesta parece inspirada en la opinión de hiperventilados del ecologismo propio de la cultura de abuso de las redes sociales sobre el derecho. Inaceptable y un riesgo para la seguridad jurídica de los ciudadanos europeos y una fábrica de euroescépticos.

La PPC no puede estar supeditada ni tutelada por la política medioambiental de la UE. Es una aberración jurídica interpretar que desde la política medioambiental se pueden imponer otros objetivos para la PPC que los contemplados en el artículo 39, ya que es un principio general del derecho que las normas específicas tienen prioridad sobre las normas generales. La Comisión debería de reflexionar seriamente sobre lo que parece el deseo de imponer una norma en contra de lo que disponen los Tratados y sus protocolos anexos, que es más propio del despotismo ilustrado que lo que dispone el TUE sobre el funcionamiento democrático de la Unión Europea.

*Exconselleiro de Pesca