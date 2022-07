La Culebra calcinada

La sierra de la Culebra es un espacio orográfico, forestal y faunístico formidable, cuya presencia impone su poder y su carisma conforme se va aproximando uno. Su escasa altura no impide esa sensación, la de un gran animal tumbado y estirado sobre la tierra, guardando la espalda oeste, o casi –tras ella se extiende todavía el ancho valle de Aliste– en el tercio sur del Reino de León. Los no muchos habitantes han hermoseado con celo bastantes de sus pequeños pueblos, alguno de los cuales es casi un relicario, y pienso ahora en Flechas, al pie de la peña Mira, cabeza triangular de la Culebra. Gran refugio español del lobo ibérico, la incógnita presencia de este en la Sierra hacía de ella un último reducto de libertad, ahora calcinado no tanto o no solo por una climatología favorable al fuego como por la imprevisión, la falta de medios y la incuria. ¿Nadie abrirá una investigación?