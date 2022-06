Juan Ugarte, un sabio entre la enseñanza y la industria

Juan Ugarte Pollano ocupa un lugar de honor en la orla reservada a los mejores profesores que ejercieron en Pontevedra durante la segunda mitad del siglo XX. Acaso fue el más admirado al tiempo que respetado por los alumnos que recibieron sus clases en los colegios Sagrado Corazón, Inmaculada Concepción y San Narciso de Marín.

La preparación de un Ugarte adolescente fue justamente ponderada en Compostela a mediados de 1930 tras el examen final del Bachillerato Universitario (Superior). El tribunal calificador le otorgó el único sobresaliente concedido entre los alumnos presentados. Todavía no había cumplido 15 años y había seguido las enseñanzas de los Hermanos Maristas en Campolongo.

Entonces comenzó sus estudios en la Facultad de Ciencias de Santiago y cuando estaba a mitad de carrera sufrió un golpe durísimo: la prematura muerte de su padre, Ruperto Ugarte Faulín, de profesión industrial, cuando solo contaba 49 años. Por una promesa que realizó a causa de aquella tragedia familiar, don Juan se enfundó un traje negro y mantuvo el luto de por vida. Solo se permitió la licencia de vestir unos jerséis grises de cuello subido y aires parisinos.

La muerte de su progenitor pudo truncar su carrera universitaria, pero el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes concedió a Ugarte matrículas gratuitas por su magnífico historial, así como una asignación mensual de 200 pesetas. Él siempre recordó con agradecimiento al régimen republicano por su ayuda providencial, pero nunca se metió en política, ni antes ni después.

Ugarte concluyó en 1934 sus estudios de Ciencias Químicas, obteniendo un premio extraordinario en Física Teórica y Experimental y en Química Analítica. Aún no tenía 19 años y ya era un sabio en potencia.

Tras el enorme disgusto que le supuso su salida abrupta del Instituto, Ugarte se puso a trabajar en la industria y contrajo matrimonio con Carmen Blanco Sieiro en 1944. Una década larga tardó en volver a la enseñanza, que desde mediados de los años 50 compatibilizó con los análisis, informes y peritajes que realizó en el laboratorio de su domicilio en la calle García Camba.

Simultáneamente, Ugarte impartió clases en los colegios Inmaculada Concepción y Sagrado Corazón, de Pontevedra, y en el colegio San Narciso, de Marín. Las Ciencias Naturales en los cursos de tercero y quinto fue su asignatura principal, porque la Física y Química corrió a cargo de su amigo José María Gil en los dos centros pontevedreses. Siempre tuvo fama de profesor exigente, aunque no ejerció de hueso duro de roer. Es decir, que no fue de aprobado general, pero tampoco suspendió a diestro y siniestro.

El método de la letra con sangre entra fue el único conocido durante mucho tiempo por el alumnado de la Inmaculada y el Sagrado; de una violencia extrema en algunos casos. Muchos hijos se quedarían hoy patidifusos si oyeran a sus padres contar lo que vivieron y soportaron en aquellos dos colegios.

En ese contexto de mano dura, palo y tentetieso, Ugarte resultó una bendita excepción. Sensibilidad, paciencia, cercanía, humildad, comprensión… Dejando aparte su admirable magisterio, erudito y didáctico a un tiempo, lo que más agradecieron y nunca olvidaron cuantos recibieron sus clases fue el respeto transmitido en su trato habitual. En definitiva, él recibió de su alumnado lo que sembró con una autoridad natural, sin gritos ni insultos.

“Luna en los charcos”, considerado el “libro negro” del colegio Inmaculada y escrito bajo el seudónimo de R. Troche, cuenta un incidente que refleja muy bien la bonhomía de Ugarte.

Al iniciar los exámenes parciales de su asignatura de quinto curso en dicho centro, un alumno ladino barruntó una posible repetición de preguntas en el Sagrado y en la Inmaculada. Enseguida se hizo con sus enunciados y mientras unos prepararon aquellos temas con especial dedicación, otros optaron por desarrollarlos en folios para dar el cambiazo, caso de una coincidencia plena, tal y como así ocurrió. ¡Bingo!

El mismo procedimiento se mantuvo en los siguientes exámenes, hasta qué mediado el curso, Ugarte sospechó algo y urdió una trampa: repitió el mismo cuestionario en ambos centros, salvo en el último enunciado. Esa variación supuso un contratiempo insalvable para quienes llevaban escritos sus exámenes, puesto que pregunta y respuesta no eran coincidentes.

Solo hubo un alumno que desafió a su suerte y persistió en el cambiazo, pensando que un único fallo entre diez preguntas no resultaría tan indecoroso. Pero pasó por alto un detalle que lo delató: la pregunta trampa de la Inmaculada no coincidía en absoluto con la del Sagrado y, por tanto, no podía figurar su respuesta en el examen de la Inmaculada. Además, los folios suplantados llamaron su atención por la presentación y limpieza; nada que ver con los nervios y las prisas en la escritura de cualquier examen.

Ugarte se despachó a gusto con aquel mal alumno; no ocultó su gran enfado. Sin embargo, no realizó una investigación global que habría puesto en aprietos a otros muchos compañeros. Al examen siguiente, la nota media de toda la clase bajó considerablemente, pero él prefirió no darse por enterado. Ni que decir tiene que, ante la zozobra general, luego no tomó ninguna represalia.

Durante dos largas décadas, aproximadamente, Ugarte impartió su magisterio en los tres centros. Difícil saber en cuál de ellos se sintió más a gusto y en donde fue más querido.

No obstante, a los padres Paules del Colegio San Narciso hizo el favor de figurar como director técnico para salvar una exigencia administrativa y tras su merecida jubilación allí recibió el homenaje más cálido. La Asociación de exalumnos del centro, que entonces presidía Antonio Reguera Repiso, entregó la insignia de oro a Ugarte en 1981 durante su tradicional reunión anual. El padre Ángel Eguren, principal referente de la institución religiosa en Marín, asistió al acto y elogió la figura del profesor, tal como merecía.

La próxima semana daremos otra pincelada sobre su faceta industrial, sin la cual este reconocimiento a la figura de Ugarte quedaría incompleto.

El profesor más joven del Instituto

Con un historial universitario tan brillante, Ugarte no tuvo muchas dificultades para entrar en la Sección de Ciencias del Instituto e impartir clases en el curso 1934-35 como ayudante interino, que era el nivel más bajo del profesorado y carecía de dotación económica. Así se convirtió en el profesor más joven del centro. Con su misma categoría impartieron clases aquel curso Luís Pintos Fonseca, Enrique Fernández Villamil y Luís Huesa Pérez. El catedrático de Geografía e Historia, Enrique Míguez Tapia accedió entonces a la dirección del Instituto y Filgueira Valverde tuvo a su cargo la cátedra de Literatura, hasta que aprobó la oposición y fue destinado a Barcelona a principios de 1935. Durante la Guerra Civil, siguió Ugarte dando clases con una dedicación mayor por la falta de catedráticos: primero como encargado de Agricultura y después de Física y Química. La competencia mostrada en esta última disciplina le valió al año siguiente una primera asignación de 6.000 pesetas anuales. Por delegación del director y como responsable del Laboratorio, Ugarte supervisó el traslado del material científico que poseía el Instituto de Tui tras su cierre. Esos fondos enriquecieron muchos sus limitados equipamientos. Ugarte finalizó el curso 1942-43 como encargado de la cátedra de Matemáticas. Luego su marcha del Instituto quedó inexplicablemente envuelta por una tupida niebla. Bien cierto resulta que no se fue por voluntad propia. El secretario del centro en aquel tiempo, Leopoldo Mosquera Caramelo, comentó en alguna ocasión que Ugarte había sufrido una grave injusticia. Desde luego, el Instituto perdió un gran profesor.

Guerra química y equipo antigás

Cuando estalló la guerra, Ugarte daba clases en el Instituto. A principios de 1937, fue llamado a filas y dos meses después, el Ejército decretó la incautación del Laboratorio a cargo de Ugarte y allí siguió desde entonces. Al mismo tiempo, el alférez Ugarte fue nombrado director de la Sección de Análisis Químicos por la Jefatura de Movilización de Industrias Civiles. Como no había nadie militarizado en esta ciudad más competente que él, asumió sucesivamente otros puestos interrelacionados: la presidencia de la Junta Provincial de la Defensa Pasiva Antiaérea, por delegación del Gobierno Militar, así como la jefatura técnica del Equipo Antigás para la protección civil. En todos los casos, se trataba de poner en marcha unos organismos establecidos con carácter general. Su operatividad en Pontevedra fue muy escasa o nula. Quizá intervinieron en la localización de refugios antiaéreos dispuestos en algunos bajos de las calles Andrés Mellado, Andrés Muruais y General Martitegui, señalizados mucho tiempo. A mediados de 1938, Ugarte firmó como delegado de guerra química, un anuncio que trataba de localizar la Enciclopedia de Química Industrial, de Ullmann o Thorpe. Ese detalle da idea de la precariedad técnica que arrastraban aquellas entidades improvisadas. Hasta finales de febrero de 1939, no se constituyó en el Concello la Junta Local de Defensa Pasiva Antiaérea de la población civil contra ataques aéreos, que presidió el alcalde Ernesto Baltar Santaló, y donde se integró Ugarte como delegado del servicio de guerra química. Pero igualmente careció de operatividad real, porque el resultado de la guerra ya estaba decidido.