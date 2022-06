La incongruencia del edadismo

El edadismo es una incongruencia que no se sostiene desde una óptica racional. Todos transitamos a lo largo de la vida por diferentes momentos etarios desde la niñez a la ancianidad. El envejecimiento no es algo exclusivo que tenga que ver con una opción personal u otro elemento que pueda ser cambiado a partir de nuestra actitud, empeño o tesón, como sucede en otros ámbitos tales como la formación o la vida laboral. Envejecer es algo universal a lo que estamos sometidos todos los seres vivos, que llega de forma involuntaria y obligada por el mero hecho de la cronología, es decir, por cumplir años. Por ello no logro entender, aunque se haga de forma inconsciente, que algunas personas puedan adoptar una actitud que comporte estigmas negativos relacionados con la edad o practicar deliberadamente la estrategia de la avestruz metiendo la cabeza bajo el ala para no ver lo que se les viene encima. Quizá piensen que ser mayor es un rollo que no les compete y por lo tanto les trae al pairo.

Con poco que se profundice en la fugacidad del tránsito vital vemos que tiene poco sentido posicionarse como edadista pues, tarde temprano todos los sujetos, sólo con la exclusión de los que se vayan quedando por el camino, pasaremos por diferentes ciclos etarios y que cada momento de la existencia lleva asociadas sus propias claves edadistas porque el edadismo no afecta únicamente a la vejez, aunque en esta etapa sea más visual y patente, sino que es transversal y funciona en todos los sentidos y direcciones. Formar parte de otros rangos etarios no es excluyente para ser objeto de estigmas de carácter etario pues, que no consigas una cualificación y estabilidad laboral pertinente por cuestiones asociadas a tu edad, es a todas luces un prejuicio y a la vez un perjuicio edadista. Si bien en otros "ismos" como el racismo o el sexismo el sujeto víctima de esa discriminación se sitúa en ámbitos concretos del entramado social, el edadismo afecta a todos los seres humanos por igual mas alla de su raza o genero, por lo que es a todas luces parece irracional que alguien que tiene como futuro nacer, crecer y morir pueda ser edadista, pues en el tránsito lleva su propia penitencia. ¿Cómo se puede vilipendiar al otro simplemente por razón de su edad cuando sabes a ciencia cierta que irremediablemente transitas hacia el mismo lugar a velocidades que quizá no aprecies, pero que cuando te percates quedarás sorprendido de lo efímero que es todo? Una mosca que rebasa tu asiento dentro de un avión ¿a qué velocidad va, a la de la nave sumada a la suya propia dentro del aparato? Esa misma mosca que entró despistada en Lavacolla acaba de desembarcar ahora en el JFK sin ser consciente del espacio que separa esas dos localizaciones, ni de la velocidad real a la que circuló. Ya ves como todo es relativo. En muchas ocasiones, sobre todo en la niñez y juventud, nos sentimos inmortales con la impresión de que el tiempo aparentemente está detenido o transcurre demasiado lento. Esta sensación se va volatilizando a medida que cumplimos años y echamos la mirada atrás comprobando que aquellos versos de Jorge Manrique a la muerte de su padre que leímos y estudiamos en el colegio sin darles gran importancia, porque el escenario se divisaba en el infinito hoy, con el paso del tiempo cronológico, tienen si cabe algún sentido: "Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callando…".