Viaducto España

Desde logo, este cronista ignora que cousa poden considerar ao respecto Vdes. –sempre moi amables lectores–, mais é o caso que debo confesarlles, aquí e agora, que si que me veño conducindo na miña traxectoria vital como unha persoa confiada. Confiada, quero dicir, naquilo que declaran, proclaman, prometen… de forma grave e solemne aquelas xentes que están á fronte dos destinos da nosa sociedade. E moito máis, se cabe, cando esa sentenza, decisión, ditame... se vén efectuar xa na sede, ou sedes, onde reside a soberanía nacional xa/e diante do conxunto da colectividade, a través dos medios de comunicación. Inxenuo? Pura e dura simpleza de carácter? Puidera ser, mais é o caso de que non podo comprender –mellor dito; non quero comprender en ningún caso, e para alén da coloración socio-política do(s) personaxe(s) protagonista– como alguén depositario do noso creto, responsable de validalo e de traballar arreo a favor del pode ser quen de enganar, enredar, atrapallar, finxir…mentirlles (mentirnos) descaradamente, urbi et orbi, aos seus concidadáns e concidadás.

É por iso, daquela, que cando, por exemplo, alguén foi asegurar con toda a seriedade posible que tiñamos o sistema bancario máis sólido do mundo e que formabamos parte da “champions league” económica, eu non alberguei ningunha dúbida sobre o particular: de certo que o tal estaba a contarnos a verdade e máis nada que a verdade. Do mesmo xeito, cando outro alguén nos advertiu de que “en España, a xustiza é igual para todos”, tampouco fun recear en ningún momento. Como nin sequera vacilei aínda un minuto cando outro máis nos explicou que en Irak había “armas de destrución masiva” –e que aparecerían si ou tamén– ou cando escoitei/lin que iamos ter apenas “algúns casos de COVID-19” e pouco máis entre nós, dada a “solidez e abundantes medios do noso sistema sanitario.” Cándido? Miñaxoia? Puidera ser, mais é o caso de que non podo comprender, non quero comprender… Vale, de acordo, levan Vdes. toda a razón: cándido, miñaxoia, coitado, papaleisón… un parrulo sen remedio a facer cuá-cuá. Agora, iso tamén: infelizmente, teño noticias de que non fun, nin son, a única vítima propiciatoria.

"Oxalá que o colapso do viaducto da A-6 non conforme o epítome dunha, retornada, España infeliz"

Con apenas vinte e cinco –25, así, con números, que sempre devén máis visible– de antigüidade, eis que nos pasados días varios tramos dun viaducto na A-6 (xa saben: unha das autovías que comunican o noso pequeno país coa capital das Españas) foron colapsar sen remedio. Sen que estean –polo menos, no momento no que redacto as presentes liñas– aclaradas as causas do sinistro (no punto de mira, mentres, o propio proxecto de construción, a construción de seu, o suministro de materiais e mais as operacións posteriores por parte do grupo empresarial FCC), os técnicos andan a falar de “defectos de estrutura” que “non foron detectados, por máis que si que localizasen xa danos no aceiro por causa da corrosión: algo de certo abraiante nunha estrutura que, por normativa, está previsto que poida durar cen anos –100, con números de novo– de uso.

“Non é concibible ningunha clase de chafallada. As nosas construtoras son das mellores do mundo”, velaí a contundente resposta perante das interrogantes. A ver; como nin son enxeñeiro nin arquiecto nin, moito menos, directivo de calquera empresa ou responsable gubernativo, non me poñerei, xa que logo, a sementar incertezas. Agora ben, e repasando os parágrafos anteriores, si que coido percibir algunha especie de déjà vu, non lles parece?

Porque si que houbo un tempo –en efecto; si que hai algún (reitero: algún) tempo pasado que, non só o parece, senón que si que foi mellor ao certo–; houbo unha xeira, digo/escribo, na nosa historia próxima, na que tal semellou que deixabamos atrás definitivamente os sempiternos erros, as doenzas infantís e mais as cambadelas adolescentes; os medos e agonías, o mal xenio desta tribo de tribos que nos tocou habitar. En consecuencia, mesmo deu a feliz sensación de que iamos ser capaces –nun clima de liberdades democráticas e de diálogo– de implementarmos aquilo do que falabamos a semana pasada: levar a termo a conformación dun verdadeiro ‘soft power’ de noso, un “poder brando” español ou, moito mellor dito/escrito, realmente “hespañol”. Que foi, daquela, de tales presaxios?

Oxalá en breve contemos cunha cumprida explicación –e asemade coa depuración das responsabilidades que poida haber– do caso. Porque mentres, o colapso do viaduto da A-6 si que se achega, queiras non queiras, ao pé de constituír algo así como un epítome: o epítome dunha España infeliz á que, iso coido, ninguén desexa retornar.