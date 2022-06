Nadie desea leer un artículo sobre Moreno Bonilla, se limitan a votarle. Ha recibido un espaldarazo masivo porque no es necesario leerlo, ni casi escucharle. Sintetiza la facilidad de apoyar a alguien que apagará la luz al salir, votar a Bonilla no crea adicción ni efectos secundarios. Los imitadores aflorarán en cascada, pero es inútil fabricarlo si no viene de serie. La secta de los politólogos ha quedado tan desacreditada en Andalucía como el PSOE. Más vale cambiar de candidato que cambiar al candidato.

El Gobierno tiene por ejemplo un aire prefabricado, ensayado con esmero antes de situarse ante las cámaras. Los ministros intercambiables crecen habitados por un celo religioso. Robóticos, parecen diseñados por Elon Musk. No puede descartarse que alberguen un residuo de humanidad, perceptible por ejemplo en Joan Subirats, que pronto será asfixiado por la selva de asesores. La chamuscada Yolanda Díaz pretendió escapar al molde, pero ha acabado encarrilada y con aires de ministra a secas, véase el descenso de su cotización en los sondeos. En cambio, Moreno Bonilla es tan neutro que se olvidaron hasta de expulsarle, pese a que estaba condenado tras quedar segundo en 2018. Es como es, no engaña a nadie así que se ha quedado con todos. "Los ministros intercambiables crecen habitados por un celo religioso. Robóticos, parecen diseñados por Elon Musk" Es inútil fabricar un Moreno Bonilla, porque la réplica no garantiza el éxito. El Madrid ha ganado la Champions de modo inevitable este año. Sin embargo, colocando a los mismos jugadores en el mismo orden no estaría asegurada la victoria el año próximo. Lo que sirvió en el pasado no tiene por qué resultar útil en el futuro. Calcar al presidente andaluz equivale a rodearse de figurillas de cerámica, porque una de ellas interceptó un día el disparo que nos iba destinado. También en política, hay que valorar la resignación por encima de la sobreactuación. De lo contrario, intentando fabricar un Bonilla puede salirte una Macarena Olona, con los plomos fundidos por mantenerse incandescente 24 horas al día. Recordó al festival de Eurovisión de Chiquilicuatre, y la audiencia está harta de aventureros. De ahí Bonilla.