Tal y como se está poniendo la cosa sanitaria, no es preciso ser un adivino con certificado despachado en Delfos para confirmar que el estado de la asistencia primaria, y casi en general la sanidad pública, van a ser el caballo de batalla de la campaña municipal en Galicia. O para ser más exacto, uno de los más importantes, a la espera de que surjan acontecimientos imprevistos. Y a nadie puede extrañar, puesto que es un tema recurrente a lo largo de los años de mandato del PP en la Xunta si bien en los cuatro del bipartito, con el PSOE en la responsabilidad de ese departamento, las cosas no mudaron demasiado, si es que, aparte de un par o tres de retoques en la fachada, alguien hubiese intentado de verdad cambiarlas.

Algo similar pasó en Andalucía, donde los socialistas tuvieron que lidiar en su último mandato, con mucho personal en las calles denunciando a gritos lo mismo que aquí: “privatización”, “bajos salarios”, “listas de espera poco ágiles y largas” y, en fin, una atención primaria escasa de recursos materiales y personales. Y eso que aún no aparecía en el horizonte una pandemia como la del coronavirus que, por cierto, aún no terminó del todo. Y eso permite que el Ministerio de ahora, como el de antes, sigan confundiendo el culo con las témporas. Y, por cierto, endosando la tarea de combatir la enfermedad a las autonomías para, con un cinismo sin parangón, atribuirse después los méritos. Una táctica habitual, dicho sea de paso, en la mayoría de sus acciones.

Claro que tampoco hay que llamarse a engaño: el COVID-19 confirmó entre otras cosas que una sanidad pública del todo eficaz, ahora mismo, sólo es posible –para los niveles que reclaman los protestantes– mediante la introducción de mayores recursos de todo tipo, incluidos los financieros y que conllevan algún tipo de copago. Y no con el inútil, aparte de engañoso, “céntimo sanitario”, sino con cantidades quizá no excesivas, y acaso por acto médico, pero que, sumadas a todas las demás, recaerán sobre las espaldas de los de siempre. Eso, como todo lo demás, será inevitable en un horizonte relativamente corto, “detalle” que conocen de sobra los actuales responsables de la gobernanza oculto en lo de “quien venga detrás, que arree”.

Regresando a lo de la asistencia, y en concreto a la primaria, conviene insistir en un par de aspectos. El primero, en que parece haber caído por fin la consellería correspondiente, es el salarial, dado que muchos de los contratos son ad hoc, fijos discontinuos –o sea, temporales, o interinos, a pesar de que doña Yolanda Díaz quiera darle a los pacientes gato por liebre– y la retribución, patética. El segundo, que el remedio de verdad no depende tanto de las autonomías como del Ministerio, que es quien corta el bacalao a la hora de determinar la necesidad y número de diferentes especialidades, entre ellas los médicos de Familia, aparte de que, el de Educación, sigue empecinado en que las Facultades de Medicina reduzcan su alumnado. Quizá en parte porque los que titulados que hay no desean más competencia.

Y que nadie se indigne: no es opinión personal sino una maledicencia que recorre el sector, sobre todo entre los parados o subcontratados–por guardias u horas–, y que no se ha conseguido desmontar como argumento: la realidad confirma que faltan médicos/as, enfermeras/os y personal sanitario, y que por más que los responsables del sistema sigan diciendo misa en hitita, la solución no se ve en lontananza. Y, por si todo eso fuera poco, hace unos años la Xunta decidió jubilar a los 65 años a profesionales indispensables en los servicios. Luego rectificó, pero tarde, mal y arrastro y, entre unos y otros, la casa sin barrer, aunque eso resulte rentable electoralmente para quienes tuvieron la oportunidad de arreglarlo, al menos en parte, y no lo hicieron. Siempre es más cómoda la oposición que el gobierno…