Es muy difícil, la verdad, discutirle al señor presidente Rueda Valenzuela la oportunidad de su reclamación –de “trasparencia”, por lo menos– al Gobierno central sobre los fondos europeos. Y lo es por un par de argumentos, como mínimo: primero, el evidente retraso no ya en el asunto del reparto, sino también en la opacidad acerca de los criterios para distribuirlos. El segundo argumento –que no agota el conjunto de los que podría manejar don Alfonso, y con razón– se refiere a las dudas que más acá del Macizo Galaico provoca otro de los “misterios” en que desemboca una buena parte de la actividad política de Moncloa, y en concreto no solo la del presidente, sino la que, por encargo expreso, planteó su encargado de asuntos “delicados”, señor Bolaños.

Se refiere, el prefacio, a la entrevista que en aparente plano de igualdad mantuvo don Félix con su equivalente, catalana, de ERC. Encuentro que se saldó, según balance del ministro, tan satisfactoriamente que podría hablarse de un retorno a las relaciones previas al “caso del espionaje” del CNI a dirigentes separatistas que, por cierto, habían reiterado su voluntad de repetir, en la primera ocasión que surgiera, los hechos que condujeron a algunos a la cárcel por sedición. Que es un delito y no una fe, y precisamente por eso se les juzgó y sentenció: no por su ideario, tal como reitera machaconamente la propaganda, interior y exterior, de Esquerra y, también, de la polvorienta y decadente derecha catalana postpujolista. (Una derecha, por cierto, que ha evolucionado –en menos de tres cuartos de siglo– desde el pistolerismo también utilizado por los anarquistas hasta el Waterloo donde reside Puigdemont, centro neurálgico de una serie de intrigas entre las que muy probablemente están las raíces de la más que probable colaboración del entorno de Putin con varios de los organizadores de los graves sucesos que desembocaron en la declaración unilateral de independencia. De una duración brevísima, pero no por ello menos significativa y quizá vigente, probabilidad sobre la cual es seguro que investigaba el CNI. E incluso acerca del origen de los fondos que sostienen esa especie de “república en el exilio”, como gustan de afirmar –o algo parecido– los puigdemoníacos.) En todo caso, el problema que se deriva de ese encuentro, y el que se anuncia entre los presidentes respectivos, no solo es de índole política y centrado en el hermetismo de lo tratado y –peor aún– de lo acordado, sino que, de acuerdo con los precedentes, el boss de la Generalitat pide y el titular del Gobierno paga: lo que ya de por sí es inaceptable, pero que empeora, y mucho, cuando los abonos son con dinero destinado a todas las comunidades y que por tanto se resta a otros. Y cuando son en especie se resumen en el peculiar “liberalismo” de don Pedro, que consiste en traducir lo del laissez faire, laissez passer de forma literal pero solo cuando trata con gentes tan vinculadas al proyecto común de España como ERC y Bildu. Y quien expresa esta opinión, personal, confía en que se entienda su carácter irónico. Item más:, el titular de la Xunta, que insiste en un recelo ya expresado antes por su predecesor, podría haber citado, y quizá no lo hizo porque su oposición a esas políticas es tan firme como leal –detalle que, por desgracia, no se practica a la inversa– la noticia, tan sorprendente como cuando se le reprocha a gobiernos regionales conservadores, entre ellos el de Galicia, de que el conjunto de los ministros ha dejado sin gastar un par de miles de millones de euros que llegaron de Bruselas, aunque no se especifica a qué capítulo pertenecían. Es cierto que aquí no se llega –y es también de justicia reconocerlo– a los bajos niveles que alcanza el ejercicio de la mayoría artificial en el Congreso, y de ahí la sospecha que algunos manejan de que el retraso de la entrevista entre los señores Sánchez y Rueda, que ha de ser a iniciativa del primero, se retrase tanto: por el recelo de Moncloa a que don Alfonso salga de ella reforzado y deje a su interlocutor en evidencia. Algo que no solo no es descartable, sino probable.