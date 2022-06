Llegó el verano

Aunque realmente el tiempo no acompaña, lo cierto es que el verano ya está aquí. Casi sin darnos cuenta ha pasado un año, y comienza otra época en la que nos visitarán muchos veraneantes o turistas, para gozar de nuestras inigualables playas, banderas azules, lo cual dice mucho y bien de nuestras aguas. Pero, si acaso, sería conveniente hacer una profunda reflexión, sobre este fenómeno del turismo, que no debemos olvidar, debe suponer el mejor apoyo para la economía, el desarrollo y el crecimiento de nuestro municipio. En reiteradas ocasiones hemos manifestado que nuestro municipio no tiene nada que envidiar a los otros limítrofes, ni en la hermosura de nuestras playas, montes y paisajes ni en lugares para el descanso, de todos los turistas que nos visitan, para desconectar del día a día rutinario, del resto del año, y para desintoxicarse del ambiente de las grandes ciudades, y coger aliento para enfrentarse, de nuevo, a la vida y el trabajo cotidiano, a su regreso a sus domicilios habituales.

Pero lo cierto es que los medios naturales, los tenemos: campo y playas, son de los mejores, espléndidos, diríamos; ahora debemos de hacer una gran reflexión sobre lo que necesitan y buscan los turistas hoy en día, y si realmente nosotros estamos en condiciones de ofrecérselos. Pues una vez que disponemos de los medios naturales, debemos ofrecerle todos aquellos servicios que necesitan. Para empezar, debemos de disponer de las comunicaciones necesarias para llegar a todos esos lugares con cierta comodidad, porque no todos los turistas vienen en bicicleta. Debemos de disponer de aparcamientos suficientes, y de los servicios adecuados a las necesidades de los que nos visitan. Y tenemos que admitir que nuestras playas, hoy por hoy, no están todo lo bien que podían estar. En los últimos tiempos, decenios, podríamos decir, no se ha hecho nada, en este sentido. Los accesos pueden, y deben mejorarse. Es necesario construir un nuevo acceso a la playa de Portocelo, desde la fuente de Mogor, otro para la playa de Mogor, desde la cartería, y así liberar el Vial de playas, dedicándole únicamente a paseo peatonal y bicis. Es necesario construir un camping en Portocelo, y otro en Mogor para caravanas, y un aparcamiento. Por lo que se hace necesario aprobar un plan de playas, para desarrollar el turismo con servicios hosteleros y de diversión. Las playas deben cuidarse más, por ejemplo, la de Aguete, construir un pequeño muro, para impedir que la tierra baje a la playa y crezca la hierba. Hay que potenciar el Puerto de Aguete, con un atraque seguro para verano e invierno. Y en cuanto a las comunicaciones marítimas, debemos conseguir que los barcos de Ons, hagan escala en el puerto de Marín, y así los turistas no tendrían que trasladarse a Bueu o Portonovo. Por eso, nuestro municipio, potencialmente, un gran centro turístico que debemos, y tenemos que potenciar, para conseguir ser el pilar de desarrollo y crecimiento, porque estamos quedando retrasados en casi todo. Por ello es urgente que nuestra corporación se ponga a trabajar en todos estos aspectos, para poder ofrecer a los turistas lo que buscan. Deseando que la ya próxima legislatura, la nueva corporación tome buena nota, y se decida a realizar lo que necesitamos, deseamos a todos los marinenses y los veraneantes que nos visiten un buen verano, que a decir de los entendidos, va a ser más seco y caluroso, para que lo disfruten, y para que puedan liberarse de tantos problemas y sobresaltos que nos asaltan día a día, y así retomar de nuevo la actividad con fuerzas, esperanzas y mejores perspectivas.