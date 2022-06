Lembro paisagens, e enquadro nelas mulheres e homes, em que contavam histórias, vivências e trabalhos diversos, horas e horas no porto, vendas e compras em asta pública de peixe e marisco excelente, no local onde se orçam os direitos fiscais a pagar polas vendas em asta pública. Depois de várias semanas, meses e anos sentiamo-nos por vezes verdadeiros amigos, amizade que perdura até a atualidade com os filhos da nossa informadora Carme Meis ou os conhecidos por alcunhas como Pepe Lura da freguesia de Sam Martinho, ou a senhora Regina a Laranja da freguesia de Sam Vicente do Mar, ambos no concelho de Ogrove. Selecionar homes e mulheres de meia-idade, nascidos no lugar e ali residentes, sempre o quase sempre analfabetos ou semianalfabetos, monolingues em galego, para nom haver perigo de contaminaçons alheias. A dialetologia excelente leva ao contato com pessoas do campo e do mar, e leva à descoberta da sua verdadeira nobreza e grandeza humana.

"Quando umha comunidade lingüística nom está coesionada, nom dispom de umha língua culta, esta dialetologia pode ser tóxica" Nom vou esquecer o preenchimento de um questionário elaborado naquela altura, décadas de 1960-1970, com respostas recolhidas numha gravadora modesta, para registrar a sua pronúncia, sobre as “cousas” da vida material, corpo humano, histórias... para fazer surgir as “palavras” e unidades lexicais, a fim de construir a fonética, a fonologia, a gramática e o léxico. Porém, quando umha comunidade lingüística nom está coesionada, nom dispom de umha língua culta, esta dialetologia pode ser tóxica. Constitui um modelo letal para qualquer língua histórica que tenha padecido “umha história clínica”, como o galego na Galiza. Esses falares populares devem ser peneirados, a partir de umha visom de racionalidade, funcionalidade, exemplariedade idiomática e “continuum lingüístico” com as outras áreas de países da mesma comunidade, onde nom existiu colonizaçom lingüística. Os princípios da lingüística geral já estám estabelecidos desde 1916 (Ferdinand de Saussure, “língua” e “fala”) e posteriormente com os clássicos postulados de Eugénio Coseriu, quem distinguiu entre “sistema”, “norma” e “fala”, pedagogicamente esclarecido com a fórmula “a gente fala assim, mas a norma exemplar é”. É o que acontece em comunidades “normais”, nom submetidas a processos diversos que nom possibilitárom o desenvolvimento da sua língua própria por fatores externos ou mesmo internos, e por nom contarem com elites formadas nas Ciências da linguagem, pois nom existiam nesses séculos centros de investigaçom ou estudos de Filologia Galego-Portuguesa na única universidade da Galiza. As “Normas do ILG-RAG” (1982) partem do modelo normativo da língua espanhola, porém nom se pode desconhecer que para cada usuário, a língua é um saber técnico, dentro de umha ampla comunidade lingüística; a língua histórica altamente formalizada (escrita), carateriza toda a comunidade: menos “gheadas”, vulgarismos e outras bagatelas, e mais saber técnico. *Professora Catedrática de Universidade