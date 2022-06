El tipo de comercio que predomina en un territorio no es un asunto menor. Las grandes superficies comerciales no sólo suponen un desafío importante para el pequeño y mediano comercio del centro de las ciudades. Favorecer al primero en detrimento del segundo supone arruinar un activo importante para las ciudades. La originalidad y especialización del primero van a cotizar al alza frente a grandes superficies que no dejan de ser clones estandarizados.

En segundo lugar, el desplazamiento de la actividad comercial a la periferia de las ciudades genera nuevos flujos de movilidad en vehículos privados innecesarios; en un momento en el que nos estamos planteando la necesidad de apostar por las llamadas “movilidades blandas”. Por otro lado, es evidente que para los productores locales es mucho más difícil encontrar acomodo en la distribución de las grandes cadenas foráneas que en cadenas de tipo medio, de base empresarial autóctona y que optan, preferentemente, por mezclarse con el comercio tradicional en el centro de las ciudades y los barrios. Cualquiera que se encargue de hacer la compra diaria se dará cuenta de que sus decisiones están restringidas por las decisiones de aprovisionamiento del comercio o supermercado. Y, claramente, los productos gallegos abundan menos en las primeras que en los segundos. Contar con esas cadenas medias propias competitivas e innovadoras (Gadisa, Froiz, Cuevas…) es un activo para el país, también desde una perspectiva de política industrial. Por todo lo anterior, nuestros alcaldes deben reflexionar sobre el modelo que se está imponiendo en cada ciudad y lo que les gustaría pensando en el año 2030; sin dejarse llevar por deslumbrantes informes sobre empleo o actividad económica generados por una nueva superficie comercial en el extrarradio que, simplemente, no tiene en cuenta todos sus efectos negativos sobre el empleo y el valor añadido en el comercio del centro, el atractivo de una ciudad, la contaminación o la congestión de su red viaria. Vivamos como gallegos, no como estadounidenses. *Director de GEN (Universidade de Vigo)