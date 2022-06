Es una excelente perspectiva, a poco que ambas partes quieran aprovechar la oportunidad, la que planteaba hace apenas unas horas el presidente Rueda Valenzuela a sus anunciados interlocutores, líderes del BNG y PSdeG-PSOE, para que se unan a la defensa que anuncia el primer mandatario gallego a la hora de reclamar competencias y evitar discriminaciones. Y en concreto, acerca de la cuestión litoral, de la que ya se ha ocupado FARO, que va “de suyo”, por decir en lenguaje coloquial lo que resulta obvio simplemente con desplegar un mapa sobre la mesa y comprobar las diferencias de costa entre Galicia y el resto.

Ocurre que, al reivindicar un trato justo para esta nacionalidad histórica, va a ser inevitable abordar un asunto complejo: reformar el marco legal en que se desarrollan las competencias autonómicas, que es el Estatuto. Y probablemente la respuesta será que antes de pedir cambios se agote la capacidad actual, pero el tiempo es más rápido que las previsiones políticas y por tanto habrá que admitir que se pueden hacer las dos cosas –desarrollar y añadir competencias– a la vez. De ese modo sería posible que el Gobierno central dejase de conceder a unos lo que piden a mayores negándoselo a otros. Es el caso de Baleares, Canarias, Andalucía y Cataluña por un lado y Galicia a la hora de atender sus propios asuntos.

(Entre ellos –esos asuntos propios– no sólo existe la realidad de un litoral de características específicas como es el gallego, sino el uso, urbanístico y medioambiental, absolutamente distinto, que se le da aquí –incluso a pesar de ejemplos en contrario– al de otros a los que aparentemente “mima” el equipo del señor Sánchez. En ese sentido, la intención del presidente de la Xunta parece proponer a sus rivales un acuerdo para afrontar y resolver la desigualdad que la gran mayoría de la sociedad gallega percibe. La duda, ahora mismo, es si incluiría el compromiso de reabrir el diálogo de la legislatura 2005-2009 que casi fructificó y que se frustró por un asunto menor y la decisión del PP, entonces en la oposición.)

Habrá que esperar y ver qué sale de las dos citas de esta tarde. Es cierto que hay pocos precedentes de diálogos directos de los dirigentes del gobierno y su oposición –entre ellos el citado acerca del Estatuto y después, tras las últimas elecciones, otro que apenas sobrepasó la condición de “escenas de diván”– y eso quizá es la causa del escepticismo general, cuando no pesimismo, de la sociedad. Pero eso no excluye lo que en cierto modo debería definirse como la obligación de llegar a un entendimiento siquiera de mínimos, ante el panorama que se le presenta al país, y ya ni se diga al resto de España y a Europa, por la guerra en Ucrania y las reiteradas ambiciones –agresivas y expansionistas– de Putin.

El escenario, que supera desde luego –al menos en parte– lo que algunos con visión corta entienden en el marco de las dos citas de esta tarde una “axenda galega”, como si este Reino formase parte de otro mundo, marca –al menos en opinión personal– el punto preciso para el diálogo. Y no hay excusa para no intentarlo, acudiendo no con una mano tendida que dijo el presidente Rueda, sino con las dos de cada uno de los tres interlocutores. Porque Galicia lo necesita y no merece menos, y sus referentes políticos tienen la obligación de estar a la altura de este pueblo ejemplar. Al que por cierto los tres juraron respetar y servir, cada uno en su sitio.