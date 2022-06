El término envejecimiento activo propuesto por la OMS se centra en aprovechar al máximo las oportunidades para conseguir el bienestar físico, psíquico y social durante toda la existencia poniendo el énfasis en “extender la calidad de vida, la productividad y la esperanza de vida a edades avanzadas y con la prevalencia mínima de discapacidad”.

La filosofía sobre el envejecimiento que propone este organismo supranacional, si bien habla de actividades recreativas y de ocio, educativas, culturales, político-sociales, así como sobre el compromiso con la familia y la comunidad, se señalan también actividades relacionadas con “el voluntariado o las acciones remuneradas”.

Aunque todas las propuestas anteriormente señaladas me parecen encomiables para una vida plena post-jubilar, me gustaría detenerme en los dos parámetros que consideran la continuidad en la ocupación personal, tanto personal de tipo altruista referida al “voluntariado” y en la señalada “acciones remuneradas”, como opciones importantes del plan vital de los individuos para sentirse útiles a la sociedad.

Un escenario idóneo para desarrollar un voluntariado intergeneracional y en diversos ámbitos de la sociedad son las unidades destinadas a este fin en las universidades. Los mayores, en general, quizá porque no está suficientemente publicitado, no saben que pueden afiliarse como voluntarios en las universidades públicas de la comunidad para participar en los programas de diversa índole que se ofertan cada año desde sus servicios de participación social. No, no hace falta haber estudiado en la institución para ingresar y se trata de un lugar donde desarrollar proyectos multidisciplinares en un ambiente intergeneracional.

Optar por la segunda opción que propone la OMS para la integración social plena de los mayores, es decir: “las acciones remuneradas”, es otro cantar. Una vez jubilado, excepto algunos colectivos que tienen bula y pueden compatibilizar el cobro de su pensión con actividades remuneradas, el resto de los mortales se ve impedido para llevar a cabo cualquier operación asociada a lo que se denomina “actividad económica”, sin poner en riesgo la percepción de su pensión.

Para que un jubilado pueda participar en una “acción remunerada” la administración ofrece una vía que se aplica de forma diferente en función del régimen de adscripción del pensionista. Algo inaudito que los convierte en sujetos con diferentes opciones según pertenezcan a la Seguridad Social o a Muface. A los jubilados por el primer sistema se les descuenta el cobro del día de la pensión correspondiente a cada jornada en la que tengan una actividad remunerada, mientras que a los segundos, por una sola jornada se les descuenta el cobro de la pensión del mes completo.

Esto ha provocado que muchas personas vivan momentos dramáticos, al ver que les ha desaparecido su pensión simplemente por firmar un contrato de colaboración con un promotor para actuar de extra en un rodaje o subir a un escenario a cantar o actuar de forma amateur en circunstancias en las que únicamente percibe un cobro testimonial. No estamos hablando de figuras populares con un jugoso caché, sino de personas que quieren seguir participando de forma activa en la sociedad.

Digo yo, ¿para ser solidarios, intergeneracionales y no hacer dumping con las personas en activo, no será más fácil cobrar a los pensionistas directamente un IRPF mayor que a una persona en activo por esas intervenciones puntuales remuneradas, y no andar tocando su pensión cada vez que pestañea?

Y es que, aunque está bien eso del envejecimiento activo, creo que es mejor volverlo audaz y atrevido, pero para ello se necesita que nos dejen hacer y nos faciliten las cosas, porque hasta ahora, desde la administración, no nos lo habéis puesto nada fácil.