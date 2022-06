No nos dejemos arrastrar por el ecologismo radical

El pasado 3 de mayo el pleno del Parlamento Europeo aprobó una importante resolución sobre el papel de la pesca y la acuicultura en la economía azul. Este texto contiene aspectos muy relevantes para Vigo y su puerto, como la petición de que la FAO instale en la ciudad olívica una oficina permanente o el apoyo al observatorio de la eólica marina puesto en marcha por la Xunta de Galicia. Sin embargo, la atención política y mediática se centró en una enmienda, presentada por los Verdes, que solicitaba la prohibición de la pesca de arrastre de fondo en la Unión Europea.

Con esta enmienda los ecologistas europeos demostraban, una vez más, su falta de sensibilidad ante las imprescindibles dimensiones económica y social de la sostenibilidad en el sector de la pesca. Demonizar el arrastre de fondo es injusto y populista, dado que se trata de un arte de pesca estrictamente regulado, que opera en áreas limitadas y que cada vez tiene menor impacto en los fondos marinos gracias a los avances en materia de selectividad, fundamentados en la investigación.

Además, la pesca de arrastre garantiza el abastecimiento a la población de productos del mar de alta calidad, incluyendo un buen número de especies que no podrían ser capturadas con otras artes. Irónicamente, su prohibición en la UE no haría más que aumentar la dependencia europea de las importaciones de pescado de terceros países, donde los parámetros de sostenibilidad son muy inferiores.

En numerosas zonas costeras europeas, como es el caso de Galicia, la pesca de arrastre es un verdadero motor socioeconómico. Según datos de la Consellería do Mar, limitar el uso de artes pesqueras que hacen contacto con el fondo marino pondría en peligro a más del 20% de los buques artesanales gallegos y a un tercio de los puestos de trabajo en esta flota. Hablamos de un perjuicio potencial a la economía gallega de alrededor de 280 millones de euros tan solo en la flota artesanal.

Final y felizmente, gracias a una ofensiva parlamentaria liderada por el Grupo Popular Europeo, el pleno de la Eurocámara rechazó el texto de los Verdes y aprobó una enmienda limitándose a pedir que la UE prohíba “el uso de técnicas perjudiciales en sus zonas marinas estrictamente protegidas siguiendo el mejor asesoramiento científico disponible”. Los eurodiputados le recordamos así a la Comisión Europea que cualquier plan de acción para conservar los recursos pesqueros y proteger los ecosistemas marinos debe estar basado en informes científicos sólidos y no en prejuicios ideológicos.

Pese a este pequeño triunfo del sentido común, se nota en Bruselas un preocupante ascenso de las fuerzas políticas en las que prevalece una visión ecologista radical en detrimento de los intereses del sector pesquero y las comunidades costeras. Cada vez es más difícil trabajar para encontrar el equilibrio adecuado entre la sostenibilidad ambiental y las dimensiones económica, social y de empleo de la pesca. En este contexto es llamativo el silencio cómplice del BNG, que se integra a nivel europeo en el Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea, y los continuos titubeos y divisiones en el seno del Grupo Socialista.

La preocupación por la protección del medio ambiente no es ajena al ideario de los partidos de centro-derecha; más bien todo lo contrario. La defensa de la naturaleza, en este caso del medio marino, nos vincula con las generaciones anteriores, nos permite mejorar nuestra calidad de vida y preserva nuestro legado para los que están por venir. No seamos daltónicos: ni el verde ni el azul son rojo. Sin embargo, no podemos rechazar la explotación racional y sostenible de los recursos alimentarios con argumentos rayanos en la propaganda vegana. La sostenibilidad bien entendida debe prestar atención a la gente que vive del y para el mar.

En estos momentos tan difíciles para la cadena mar-industria, Galicia necesita que todas sus fuerzas políticas se alíen en defensa equilibrada de los intereses del sector, sea en Madrid, sea en Bruselas. Cuenten para ello con los parlamentarios del Partido Popular. Tenemos claro que el futuro del planeta debe ser verde y azul, pero no a costa de que sea negro el futuro de los pescadores.

*Eurodiputado del PP y miembro de la Comisión de Pesca