¿Dónde quedó la diplomacia?

Viene nuestra prensa, como la del resto del mundo occidental –no olvidemos también que hay otros mundos– cargada de titulares sobre la guerra de Ucrania, la que todos llaman “la guerra de Putin”.

“Los líderes de la UE acuerdan compras conjuntas de armas”. “El sexto golpe de la Unión Europea llega al corazón financiero de Rusia”. “¿Es Occidente capaz de producir el volumen de armas que necesita Ucrania?”.

Todo gira en torno al rearme del país invadido frente al brutal oso ruso, al parecer único culpable de lo que sucede, ya que se olvida deliberadamente lo ocurrido desde 2014 en las regiones independentistas de mayoría rusófona en el este de Ucrania.

Es algo que ya no interesa, como no parece que importe la prohibición por el Gobierno de Volodímir Zelenski de canciones, películas y libros en ruso, la nueva lengua enemiga, como si esta tuviera alguna culpa. Ni interesa tampoco la ilegalización de once partidos de oposición.

Ucrania es hoy una democracia liberal a la que hay que defender frente al país invasor porque si no se para ahora al autócrata Putin, este no se detendrá y proseguirá su brutal cruzada contra el mundo libre.

Junto a la guerra bien real y sangrienta que libran desde hace meses las tropas de ambos bandos en territorio ucraniano está la guerra económico-financiera de Washington y Bruselas contra Rusia. Y una tercera guerra: la de la información.

Esta ha degenerado muchas veces en un sistema de propaganda bélica; apenas se contrastan las noticias que llegan de Kiev y cualquier disenso de la versión oficial vuelve inmediatamente al responsable en sospechoso de complicidad con Putin. El pacifismo es últimamente palabra tabú.

Mientras tanto, el Gobierno ucraniano pide, más bien exige cada vez más armas de Occidente. Hasta el canciller socialdemócrata Olaf Scholz, uno de los más reacios al envío de armas pesadas a Ucrania ha tenido que ceder a las presiones de Kiev y de sus propios socios liberales y ecologistas, los más beligerantes frente a Moscú.

“Putin es el culpable directo de esta carnicería por su guerra criminal al margen del derecho internacional, pero no es el único”

A los ucranianos no pueden negárseles el material bélico que reclaman porque está defendiendo no solo a un país brutalmente atacado, sino también “la democracia” y “nuestros valores”.

Que pregunten por “nuestros valores” a todos esos ucranianos de etnia gitana que tuvieron que acampar en la estación ferroviaria de Praga ante la falta de atención de las agencias de ayuda humanitaria, que no los tratan como a los demás refugiados. O a los yemeníes, aplastados por las armas que vendemos a Arabia Saudí.

Por cierto, mientras la guerra se alarga y no parece tener fin, ya no parece importar demasiado últimamente el número de víctimas de uno y otro bando: civiles y hombres que luchan heroicamente por su patria o simple carne de cañón.

Hablan sobre todo los medios de armamento, de los nuevos sistemas antiaéreos que enviará Alemania, de los misiles de precisión que ha prometido Estados Unidos o de los tanques rusos convertidos en chatarra por el Ejército ucraniano.

Pero si algo se echa en falta, algo de lo que no se habla lo suficiente, es la diplomacia. ¿Dónde queda esta? ¿Se ha olvidado que tal cosa existe y que ha servido a lo largo de la historia tanto para prevenir como para poner fin a mil conflictos sangrientos?

¿Se ha hecho algún esfuerzo en ese sentido? ¿O seguiremos asistiendo durante meses e incluso años a una guerra que, con mayor voluntad por parte de unos y otros, debería haberse evitado y que nos dejará, al margen de la tragedia para Ucrania, mucho más pobres a todos?

A todos, esto es, excepto a los fabricantes de armas y a quienes siempre terminan lucrándose con los conflictos.

Los franceses y los alemanes parecieron intentarlo en un determinado momento con los llamados acuerdos de Minsk, que garantizaban la autonomía de los territorios rusófonos del este de Ucrania, pero terminó imponiéndose la lógica de la guerra.

Sí, Putin es, sin duda, el culpable directo de esa enorme carnicería al haber lanzado una guerra criminal al margen del derecho internacional y con el pretexto de defender a los rusoparlantes y desnazificar a Ucrania, pero no es, sin embargo, el único responsable.