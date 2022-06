Delgado Gurriarán e a monarquía

“Xan, Xan, Xan, rei, rei, rei: Monarca aínda sen pan! (Prega a mollada grei)”: con este xeito singular dá inicio a composición titulada “Ranae ad solem” (referencia á fábula de Esopo, “As ras pedindo rei”), composta por Florencio Delgado Gurriarán –o texto apareceu por vez primeira na revista “Galicia” (Buenos Aires, 1948)–, e que fai directa alusión ao referendo organizado polo franquismo no ano 1947, mediante o cal España foi declarada como “reino”. Unha monarquía, iso si, carente dun soberano inmediato toda vez que coñecidas resultan as desavinzas habidas entre o xeneralísimo ditador e mais o pretendente á coroa hispana, Juan de Borbón e Battenberg, conde de Barcelona.

En 1981, o poeta a quen está dedicada no ano presente a celebración das Letras Galegas quixo incorporar o poema dentro do conxunto do que viría ser, ao cabo, o seu derradeiro volume publicado, “O soño do guieiro”. Porén, e tal e como relata cumpridamente Ricardo Gurriarán -e aínda un anaco este mesmo cronista, se desculpan Vdes. a autopublicitación, na miña edición da “Obra poética” do noso autor- na fundamental biografía arredor do seu senlleiro parente (“Florencio Delgado Gurriarán. Vida e obra dun poeta valdeorrés republicano e galeguista”), aconteceu que os editores do libro puxeron reparos dabondo a semellante procura. Desde logo, e como todos os, sempre moi amables lectores, han de lembrar ben, fora nesas mesmas datas cando tivera lugar “A Hard Day’s Night”, por dicilo/escribilo en plan beatle; tanto antes, como durante como despois da inefable xornada, quen máis quen menos, o certo é que as desconfianzas, os temores…, mesmo os pánicos nucleares, habitaban arreo nos corazóns aflitos.Tratábase, en fin, dunha cardiopatía para a cal suxerían os expertos ad hoc unha única e definitiva apócema máxica. O seu nome e etiqueta, Xoán Carlos I.

"Temor, en todo caso, diante daqueles que afirman temer a bandeira tricolor"

Pois ben; non foi até cinco anos máis tarde que se puido resolver o affaire. Xosé Gayoso Díaz, amigo íntimo de Florencio –e, á súa vez, cercano ao secretario da Casa do Rei, o xeneral Sabino Fernández del Campo–, dirixiuse a este último na busca dalgunha sorte de “salvoconduto”, “nihil obstat” que inclinase definitivamente a vontade dos editores. A resposta do militar foi que, se ben a composoción lle parecía “moi forte”, tamén consideraba –dadas as explicacións ofrecidas por Gayoso– que “de los arrepentidos es el reino de los cielos”. En conclusión: “O soño do guieiro” veu a luz pública en Ediciós do Castro, en 1986. Iso si: “Ranae ad solem” levaba unha nota da autoría do propio Delgado Gurriarán na que se pode ler: “O Rei que arelaban algúns nos anos mouros, e que os demócratas repudiabamos, era o Rei de Ranae ad Solem. Por sorte, o Rei que agora ten España é a antítese daquel: Don Xoán Carlos é Paladín da Democracia e merece a gratitude dos españois. Eis o meu pensar de vello galeguista e republicano”.

Non imos dubidar, aquí e agora, da sinceridade desas palabras do valdeorrés. Non obstante, nunha carta ao seu vello e querido amigo, D.Florencio declara que “o xeneral (Sabino Fernández del Campo”) confunde o meu recoñecemento de ter fracasado como adiviño (…) co arrependimento”.

Desde 1981 –e/ou 1986– pasaron, certamente, moitas cousas neste país de países, arquipiélagos, autonomías revoltés, prazas de soberanía e Perejil adxuntos. Tanto é así que –polo menos, este cronista– nin sequera podemos considerar se Delgado Gurriarán mantería, ou non, a súa apreciación arredor do, hoxe, rei emérito das Españas.En todo caso, por volta daquela xeira, o “xoancarlismo” vixente asentaba esencialmente no medo: isto é, no receo, lóxico, diante daqueles que teimaban, mesmo coas armas na man, en derrubar calquera noción de democracia e de aí que preferisen, chegado o caso, arrombar á situación os seus ideais republicanos. Hoxe, arredor de corenta anos despois, aínda é posible dar con textos, da man de opinadores de postín/postineo, en favor da monarquía e en contra dunha –“perigosa”– terceira república. Temor á bandeira tricolor, daquela? Con Delgado Gurriarán, temor, en todo caso, diante daqueles que afirman temer esa mesma insignia.