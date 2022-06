Resulta más que probable que una buena parte de la gente del común, un tanto agobiada por la proliferación de “expertos” que acceden a los medios para dar a conocer sus teorías, respire con alivio tras conocer que sesenta academias y colegios profesionales se han puesto de acuerdo para condenar esa práctica. Ante todo, porque reúnen la capacidad científica y el respeto social que se necesita –aunque es de esperar que otras instituciones se sumen al esfuerzo– y, además, por un argumento más simple, pero rotundo: “ya era hora”. Y lo era, primero, porque cada vez resulta mayor la desinformación real que derivaba de la supuesta abundancia de datos y, segundo, porque el resultado no es otro que la confusión, el aumento del miedo o el desasosiego, y los males que supuestamente se pretendían combatir, crecían.

Conste que, desde la opinión personal –como siempre–, el problema se extiende ya no solo a los asuntos de naturaleza científica, sino cada vez a más otros cuyo tratamiento necesita cuando menos experiencia y sólidas bases de conocimiento. De ahí que además de la multitud de ejemplos que se han visto durante la pandemia de COVID-19, antes con la crisis financiera del 2008-2012 y ahora con la “reconstrucción” económica tras el virus, aparezcan más “sabios” que pontifican sobre la viruela del mono. Y con toda franqueza, es posible que la denuncia pública de las entidades citadas se quede corta. Convendría que las autoridades a las que corresponde impedirlo se lo tomen en serio.

(Reducidas ad simplicem –y de vez en cuando conviene hacerlo–, esas actuaciones –además de algunos sonoros y reiterados fracasos en la previsión y en la prevención de un significado erudito sanitario que hablaba en nombre del Gobierno– contribuyeron al agobio cuando no al puro y simple miedo, en buena parte de la sociedad española y gallega. Y eso supuso, según los datos estadísticos de entidades de reconocido prestigio, un incremento notable de suicidios y desde luego numerosos problemas psíquicos. Por tanto, la vertiente que denuncian las sesenta entidades profesionales debiera ser tenida en cuenta también por todo el amplio arco de quienes deciden).

Dicho todo ello, conviene no olvidar que cuando los embaucadores, por una u otra vía, alcanzan influencia, y por tanto poder, entre sus primeros objetivos a utilizar están los media que, por desgracia, a veces juegan un papel decisivo en la escalada de los farsantes. Y en ese sentido, la sociedad debería asumir una advertencia contra quienes, además de pervertir la realidad, suponen riesgo de daños colaterales. Tendría, su relación y recuerdo, que servir a modo de lección a una sociedad entera para no repetir no ya errores, sino costumbres en apariencia olvidadas y que, resumidas, consisten en atender a los charlatanes.

Se ha citado el caso de la llamada viruela del mono porque, aunque afortunadamente tiene poco que ver en lo sanitario con el COVID, motivó la reaparición de un personaje que, como don Fernando Simón, es ahora –dicho con todo el respeto a su trayectoria anterior– un referente destacado de la desastrosa actuación del Gobierno central durante la pandemia del coronavirus. Y que, con sus pronósticos sobre lo del mono, estuvo a punto de repetir el caos del 2020: anunció, con 22 casos, que no era preocupante, justo un día antes de que el número se cuadruplicase. Menos mal que la gente del común ya no le hace caso si siquiera cuando acierta. Pero, aun sí, agobia.