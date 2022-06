Mis recuerdos de Álvaro Cunqueiro en los primeros 60

Encuentros y reencuentros de estos días me permitieron recordar a Álvaro Cunqueiro y como lo conocí hace muchos, muchos años. Fue el domingo 16 de abril de 1961. La asociación de la prensa de Lugo le organizó un gran homenaje con misa, encuentro de poetas y comida multitudinaria.

Con motivo del encuentro se concentró en Lugo un nutrido grupo de poetas para hacer un recorrido por las murallas. Antes de comenzar el recorrido, nos cuenta el propio Cunqueiro: “En la antigua Porta Miñá poníamos una lápida recordando que allá por el mil doscientos y pico entró por ella el trovador don Fernando Esquío, viniendo enamorado desde Santiago a ver a la dama cuyo nombre no se sabe…”. Cunqueiro tenía mucho interés en que se colocara esta placa y aprovechó su homenaje para hacerlo.

El recorrido poético consistía en que el grupo de rapsodas iba paseando por lo alto de las murallas y, de vez en cuando, al llegar a alguno de los recintos de las 60 torres semicirculares que se conservan, uno recitaba un poema dedicado a Álvaro Cunqueiro. Recitaron, entre otros, Aquilino Iglesia Alvariño, Xosé María y Emilio Álvarez Blázquez, Xosé Antón Díaz Jácome, Celso Emilio Ferreiro, Manuel María y Miguel González Garcés. Yo acompañaba a mi padre, tenía entonces solo 10 años.

En un momento dado, Álvaro Cunqueiro, a pesar de ser el protagonista del homenaje, al considerar que me estaba aburriendo, dejó el grupo, se acercó a mí y con todo el cariño del mundo me explicó con todo lujo de detalles cómo, antiguamente, desde lo alto de aquellas murallas, los vaqueros se defendían de los ataques de los indios que querían tomar la ciudad.

“No me olvidaré nunca de la ternura que me trasmitió aquel día mi admirado y querido poeta mindoniense”

Yo escuchaba asombrado aquella historia. Álvaro Cunqueiro, enternecido por mi supuesto aburrimiento, lleno de inmenso afecto, quiso entretenerme un rato. Y tanto que me entretuvo y captó mi atención. Me imbuí en las luchas de aquellos indios y vaqueros de tal manera que sesenta años más tarde aún me acuerdo de la conmovedora escena en el que uno de los máximos poetas del país entretenía con sus fábulas a un pobre niño posiblemente aburrido. No me olvido, ni me olvidaré nunca, de la ternura que me trasmitió aquel día mi admirado y querido Álvaro Cunqueiro.

También recuerdo con claridad cómo toda mi familia nos reuníamos ante la radio que estaba en la mesilla de noche de mi padre, para oír con devoción, y profundo silencio, el programa semanal “El mundo y sus ventanas. Novedades de todo tiempo y lugar”, que escribía Álvaro Cunqueiro y emitió Radio Nacional, del 8 de agosto de 1960 al 26 de agosto de 1963.

Cunqueiro tomaba muchas veces un hecho de actualidad y, con su imaginación, que es la escalera de la creación, según sus propias palabras, tejía una maravillosa historia. Por ejemplo, aprovechando que Miss Europa 1962 había sido elegida en Beirut del Líbano, recordaba que con motivo de las cruzadas hubo mucha hermosura europea por allá, por aquel Levante, cuando los francos hacían las Cruzadas. “Fueron hermosas las castellanas del Líbano”, nos contaba y, a continuación, la locutora narraba:

–Una vez, se cuenta que Saladino, el Gran Sultán, visitó a un señor franco en su castillo, y el francés tenía una mujer tan hermosa que no se la quiso mostrar al infiel.

–Señor, le dijo, te enamorarías y saldrías de este palacio con una sombra en el corazón.

Y cuando Saladino se despidió y montaba a caballo, vio en la alta torre almenada asomarse a la castellana, que le decía adiós con un pañuelo verde. Y entonces Saladino se tapó el rostro con la punta de su capa, por no verla y enamorarse.

Disfruté durante varios años de aquellos maravillosos relatos llenos de fábulas, leyendas y sobre todo, de la prodigiosa cultura e imaginación de Álvaro Cunqueiro.