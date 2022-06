Homenaxe a Darío

Darío Xohán Cabana Ianes calou para sempre, aínda que a súa palabra durará nos séculos futuros. Eis como o grande escritor é capaz de lle “perder el respeto a ley severa”. O amor pola propia lingua é o que converte en permanente a palabra de Darío Xohán Cabana.

Vexo fotos de 1970. Nelas, Darío sae sorridente con outros mozos entre os que recoñecemos Xosé Ramón Reboiras. Están de visita na Horta e Casa de Rosalía de Castro, Padrón.

Camaradaxe e símbolos da patria son conceptos incorpóreos que emanan da fotografía.

Morto o ano pasado, aproveitou os días que o destino lle ía ofrecendo para pór as súas capacidades ao servizo da causa que a Casa de Rosalía, sita na aldea iriense da Matanza, simboliza hoxe máis ca nunca.

“A Fundación Rosalía celebrará mañá un tributo nacional a Darío Xoán Cabana”

Mañá, sábado, a Fundación Rosalía, que preside Anxo Angueira, celebrará unha Homenaxe Nacional a Darío Xoán Cabana. Penso que, en Padrón, mañá manifestaranse fantasmas rosalianos que van intentar reunirse coas persoas vivas. Ao tempo da Homenaxe, sae á luz un libro de Darío: “A música das palabras. De lingua e literatura.1990-2021” (Xerais, Vigo, 2022).

Obra esta na que o autor mandou reunir, antes do seu silencio definitivo, un conxunto de ensaios e discursos, leccións e intervencións diversas onde predomina unha oralidade reflexiva. O pensamento ondulante, vai e ven con lixeireza subxectivista e irónica. O acompañamento dun forte aparato erudito, é característica distintiva da persoa de Darío que transparece neste libro póstumo.

Darío está chantado no cumio da nosa literatura nacional co mesmo imperio co que se ergue no Noroeste o faro prehistórico de Brigantium. O autor total brillará sempre na enunciación severa dos seus versos. O caso das traducións de Darío é raro e excepcional. Foi capaz de traducir dúas veces a Divina Comedia con resultados diferentes entre si. Os trobadores de Occitania, comandados polo fundador de toda a lírica europea en lingua vulgar, o duque Guilhem de Aquitania, no galego de Darío reviven con louzanía non agardada.

A novelística que nos legou Darío engrandece co seu vigor o sistema literario de Galicia. Dalgunhas destas cousas, e doutras máis, falarase mañá en Padrón.