Uno de los asuntos que más se reprochan los gobiernos entre sí –todos: los municipales, los provinciales, los autonómicos y el central e incluso, a veces, el europeo a los demás– se refiere a la mala gestión de unos y otros. Básicamente, el dato que más se maneja es el de la incapacidad para gastar lo que tienen y, además, las periódicas denuncias de que no reciben lo que necesitan y, de cuando en vez, lo que se merecen. Aquí, en Galicia, una de las denuncias recurrentes de la oposición es la de que la Xunta deja sin dedicar a lo que debería una buena cantidad de millones de euros procedentes de las distintas Administraciones que, después, se intercambian aquellos reproches.

Ocurre que la duradera estancia en el poder gallego del mismo partido, que es el PP, hace que las críticas se acumulen en una sola dirección. Por eso extraña sobremanera la noticia de FARO DE VIGO según la cual el Gobierno central ha dejado en la hucha un tercio, aproximadamente, de la inversión que destinaba a Galicia para obra pública en el último ejercicio. Que no llegaba, dicho sea de paso, a los ochocientos millones: sumaban 735 de los que se gastaron 533, la mayor parte de ellos destinados al ferrocarril que, como sabe ya medio mundo, sólo llega, en su versión AVE, a Ourense, y en las llamadas cercanías apenas existe de forma operativa, Y eso que ese modo de transporte es el de más futuro.

Expuesto lo que precede, que son datos y por medibles, no sería mala cosa conocer la reacción no sólo de los actuales gobernantes de Galicia, sino de los líderes de la oposición que, como su obligación marca, critican con ferocidad este tipo de cosas cuando proceden de quienes mandan aquí. Y no estaría mal que en las dos citas previstas entre ellos –por separado– y el presidente Rueda, este lunes, sirvieran para estudiar los motivos por los que suceden esas cosas y las posibilidades de impedirlas. Aparte de que las otras agendas, gallegas, estatales, coyunturales o de futuro, exigirían más de dos, y hasta de tres, citas como las anunciadas para el próximo día 6. del día 6.

Ya puestos, tampoco estaría mal que en este encuentro, siquiera de pasada, se abordase la posible reforma del Estatuto de Galicia. La Xunta, como era de esperar, discrepa con la posición del Gobierno central en la cuestión de la reforma de la normativa de Costas, pero existe una duda, al menos interpretativa, acerca de a quién corresponde la competencia, y si hay algo que pone en riesgo la seguridad jurídica es precisamente la existencia de dudas sobre cómo ha de entenderse –y aplicarse– la legislación vigente. Y peor aún puede ser la situación del litoral gallego a día de hoy, con obras en principio ilegales, pero con licencia municipal.

Debe quedar constancia de que se citan asuntos concretos y no se pretende hablar de política, sino de Política: el valor de la mayúscula es diferencial, porque establece la distancia que hay entre los asuntos concretos, “pequeños”, y los que de modo directo o indirecto atañen a la gran mayoría, por no decir la totalidad, del conjunto social. En muchas ocasiones, seguramente demasiadas, el oficio político concede más atención a la minúscula por razones de inmediatez, lo que algunos llaman electoralismo. Y precisamente en eso consiste el reproche que con frecuencia se hace a los oficiantes: que ven mejor, o quizá lo prefieren, desde cerca que desde lejos. Y es una pena.