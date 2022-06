Las cajas de los electrodomésticos, de las teles, de cualquier objeto quebradizo llevan por fuera una pegatina donde se advierte que el embalaje debe ser tratado con cuidado, a este dibujo le suele acompañar en fluorescente la palabra frágil. “Tratar con delicadeza” sería lo suyo pero queda demasiado fino, muy poético para este mundo que se nos está volviendo rudo de más.

Si Gazprom cumple sus amenazas, los holandeses se han quedado sin gas ruso. Que “será por gas” dirán los argelinos y algunos emires de Oriente pero quizás ahora tampoco sea fácil adaptarse a ese cambio. O, ¡lo que es peor!, pensar en ducharse en agua templada, bajar la calefacción y menos horas de luz eléctrica. En todo caso, dejemos de lado los alarmismos porque estoy casi seguro que no va a ser un problema. Que tampoco son tantos habitantes así que estos protestantes se lo montarán bien con los parques eólicos, huertos solares y además son austeros. Más complicado me parece el otoño que se nos avecina, cuando le cierren el grifo a Alemania y a Polonia, por ejemplo. A decir verdad cada vez tiene peor solución lo de Ucrania, por lo que el gasoducto dejará de manar antes o después y tras el otoño llegará el duro invierno a Berlín. Y me parece más complicado de resolver con cada nuevo envío de armas, de material militar, de nuevos misiles y carros de combate con la última tecnología. De hecho estos contingentes de ayuda bélica me acercan más al recuerdo del “C.E.I.P Robb” de Uvalde, en Texas.

“Complicado me parece el otoño que se nos avecina cuando le cierren el grifo a Alemania y a Polonia”

Una amiga de Ucrania nos visitó en Navidad, ni tocamos el tema ruso, la conversación fluyó por lugares comunes, el trabajo, los amigos, la familia. Todos bien. Cuando empezó la guerra me faltó valor para escribirle y cuando lo reuní su wasap ya había perecido. Espero que ella siga con vida en algún lugar. Frágil, pienso. En apenas unas semanas su mundo cambió. Rudo, pienso otra vez. Tampoco sé qué más puedo hacer que dejar aquí mi impotencia, blanco sobre negro y ayudar a alguna organización humanitaria.

Tengo la impresión que el negocio vuelve a estar en los combustibles fósiles que queríamos evitar y en las armas que deberíamos eliminar. Ahora que hasta incluso se atreven a distinguir entre munición ofensiva y defensiva. ¿Qué más puede salir mal? Solo se me ocurre empacar la tierra en una caja gigantesca, poner una enorme pegatina de “Tratar con delicadeza” (ahora sí, a la desesperada, dejémosle su hueco a la poesía), esperar que la empresa de Jeff cumpla con su parte y se nos quede una gran sonrisa al ver nuestro nuevo hogar en alguna galaxia lejana.