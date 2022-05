Los despropósitos

A la muy extensa relación de despropósitos que tienen en su “debe” no sólo las Administraciones, sino, y sobre todo, quienes las dirigen –que, en definitiva, son políticos–, hay que incluir sin demora uno más. Que en realidad son varios acerca del mismo tema, resumido en el naufragio del pesquero gallego “Villa de Pitanxo” y sus veintiún muertos, casi todos desaparecidos, las promesas incumplidas a sus familiares y, en general, el trato que estas denuncian de quienes debieran, sino por respeto al dolor de la tragedia, al menos por humanidad, atenderlos de otro modo desde los organismos oficiales del Gobierno.

Pese al respaldo de casi todas las autoridades y partidos de Galicia y de más allá –incluida la Casa Real, para la que el colectivo no tiene más que palabras de gratitud–, ahora se suma otro dato extraño. Tal como contó FARO, el Instituto Social de la Marina –que depende del Ministerio de Seguridad Social– dice que “sólo existe para fines asistenciales” y añade que los protocolos sobre pandemias –la del coronavirus, por supuesto– son asunto, en su aplicación, que “depende del armador”, o sea, de la empresa. La respuesta del ISM obedece a una consulta acerca de si Sanidad sabía que a bordo del buque iban varios miembros de la tripulación afectados por el COVID-19.

Este caso podría ser otro ejemplo de la actitud que el Gobierno central mantuvo durante la pandemia: endosar a otros la responsabilidad de actuar contra el virus, sean esos “otros” las autonomías o las empresas, como en este caso. Que, por lo que está sucediendo tras el naufragio, no ha suscitado más que el malestar de un colectivo digno del mayor de los respetos, el constante incremento de las sospechas acerca de lo que pudo motivar la catástrofe y, también, dudas acerca del comportamiento de dos de los supervivientes, que tienen derecho a que se les presuponga correcto mientras no haya pruebas que demuestren lo contrario. Y esas pruebas, de existir, estarían en el pecio.

En este punto procede recordar que hay acciones judiciales en marcha, y que esas acciones requerirían muy probablemente de elementos clave para la investigación, y que, en ese marco, el recate del “Villa de Pitanxo” sería clave. Por eso el colectivo de familiares está reclamando sin cesar que se haga, puesto que –dice– es posible y hay medios adecuados para lograrlo. Hasta ahora sin una respuesta no ya satisfactoria, sino siquiera razonada y documentada de una forma que acredite su veracidad y exactitud. Es lo menos que se puede exigir, junto al ya comentado trato que merecen unas personas que forman parte de una actividad, la pesquera, que es honrosa seña de identidad de Galicia.

No se pretende, en modo alguno, sacar las cosas de quicio ni cargar las tintas sobre un asunto que ya está lo bastante oscuro. Tampoco alentar la demagogia de quienes aprovechan las catástrofes para sus despreciables –por el modo de utilizarlas– intereses partidarios. Pero hay que insistir en que se envía a las familias un mensaje inexacto, “el asunto ya no tiene más recorrido”, insólito cuando se niega con tozudez acceso, y conviene insistir, el posible acceso a elementos que quizá se necesiten en la instrucción. Cierto que hacerlo implicaría un gasto importante, pero no mayor que otros para ministros e incluso el jefe del Gobierno en desplazamientos que poco tienen que ver con lo gubernamental. En resumen: hay quien debería avergonzarse.