“Morra España! Viva España!”

En 1972, e tras do estoupido operario en Galicia, morría, exiliado en São Paulo, Xosé Velo Mosquera e a UPG dedicoulle unha nota necrolóxica no seu órgano clandestino “Terra e Tempo”. Editado pola Deputación de Ourense sae agora á luz un valioso volume colixido e escrito por Aser Álvarez: “Xosé Velo. Textos escollidos”, 2022. Entre os escritos de Velo destaca un, fragmentario, que lle da título á presente columna. Pondal chamáralle a Galicia “forte nó sen rival” por esta Nación de Breogán estar destinada a servir de lazo de unión con Portugal na futura e soñada Federación Ibérica.

Castelao foi federalista, alén de militante do dereito a autodeterminación dos pobos e nacións. Por iso Castelao escribía “Hespaña”, ao xeito etimolóxico, o cal converte o futuro en espazo histórico máis confortábel ca o pasado. Xosé Velo foi ideólogo que reprimiu o seu propio independentismo básico na reivindicación de Galicia como república constitutiva dunha federación semellante á URSS ou Iugoslavia. Este soño ficou marcado na historia coa fundación, por parte de Velo, do Directorio Revolucionario Ibérico de Liberación (DRIL). A toma, con Galvão, Sotomayor e Velo ao mando, do trasatlántico portugués “Santa María” ao inicio dunha viaxe na que tocaría Vigo, o 21 de xaneiro de 1961, e o discurso político dos insurrectos, amosoulle ao mundo o escándalo de dous réximes feixistas, o de Salazar e o de Franco, protexidos polos vencedores occidentais da segunda guerra mundial.

Relemos outro libro: Antonio Piñeiro, “Pepe Velo. Pensador e mestre revolucionario”, Xerais, Vigo, 2000. Neste, o autor constrúe unha biografía analítica, que é a definitiva de Xosé Velo. El nacera, gromo dunha vella torgueira da burguesía mercantil, na vila de Celanova e en 1916. O animus radical de Manuel Antonio parecía reencarnarse no Velo xuvenil en quen a vocación poética se confundía coa paixón patriótica. Comezou, entón, a publicar poesía (incluso en Nós) que foi moi ben recibida. En 1935 é elixido secretario xeral das Mocedades Galeguistas, con Celso Emilio Ferreiro e Remixio González Gándara noutros postos rectores, o que levou esta formación xuvenil a ser dirixida desde o lugar do mundo que se chama Celanova.

Na posguerra española, Velo integrouse na clandestinidade antifeixista con identidade patriótica galega e dentro da UNE. Fuxindo da BPS a través da raia de Portugal e pola chaira onde fora a batalla de Aguioncha, Velo iniciou un período de actividade que había de culminar no asalto ao “Santa María”.