Cero en experiencia y trayectoria

Esta es la calificación que obtuve en la evaluación que hicieron de mi perfil en una convocatoria destinada a la ayuda para el desarrollo de largometrajes audiovisuales.

Presenté mi primer largo cinematográfico de ficción, para rodar como director novel a los setenta años, a una convocatoria específica a tal fin que la Xunta, a través de AGADIC, hace anualmente en nuestra Comunidad. Un guion que llevaba desarrollando durante varios años desde antes de la pandemia. Aunque habla del colectivo mayor, no se trata de algo oportunista que intente aprovechar a su favor la sensibilidad provocada por la desfeita que la COVID hizo sobre la vejez. En tono de comedia el texto desbroza un contenido social relacionado con el derecho a decidir de los mayores, de modo que, desde un humor ácido quedan al descubierto esos estigmas y edadismos que, a veces incluso de forma inconsciente, tenemos que soportar en la vejez.

De esto hace ya un tiempo y lo cuento ahora como anécdota, pues el fallo de la convocatoria dictado a finales del pasado año ya no tiene repercusión administrativa. Y lo hago porque me parece cuando menos grave que, alguien que haya desarrollado a lo largo de su vida, en cualquier ámbito profesional una actividad continuada, no parece de recibo que al final, su trayectoria, pueda ser calificada con un simple cero. Y es que, si la persona se encuentra débil, puede entrar en barrena y desequilibrarse, pues tal veredicto es casi como una negación de su pasado.

El caso es que, como no podía ser menos, después de haber desarrollado mi actividad profesional durante unos cuarenta años en diferentes ámbitos del universo audiovisual: la creación, la dirección, la realización o la docencia universitaria, tal calificación en ese apartado concreto me sorprendió. Así que, sin hacer mucho ruido, traté de indagar yendo a las fuentes y, en resumen, esto fue lo que saqué en limpio. Parece que la normativa contemplaba entre las diferentes evaluaciones una específica de “autor novel” y, como se trataba de un primer largometraje, automáticamente se desechaba cualquier puntuación referida a la experiencia y trayectoria del autor realizada en otros estadios, géneros o ámbitos audiovisuales. Es decir, imaginemos que, al igual que hice yo, se presenta Spielberg a la misma convocatoria, pero en su caso al desarrollo de una pieza documental. Imaginemos también que no hubiera hecho ningún documental. La pregunta que me hago es: ¿si después de toda su trayectoria le valorarían igual que a mí, como un autor novel y le darían un cero en experiencia y trayectoria a pesar de su currículum en ficción, aunque no hubiera tocado el género documental en su vida?

No sé quién hizo la norma, pero a primera vista parece que bien no está. De hecho, se percibe un poco etaria pues, tal como se muestra, en su espíritu no se contempla como demasiado factible que se pueda presentar con un mínimo éxito un viejo jubilado ilusionado con una experiencia y trayectoria prolongada, de modo que esta pueda ser valorada más allá de lo puntual y específico. Por otro lado, si bien la convocatoria en su redacción y aplicación contempla una discriminación positiva respecto a la condición femenina, a la vejez ni se le espera. Parece ser que el quiz para conseguir colocarse y entrar entre los proyectos seleccionados al desarrollo, tiene que ver más con una estrategia matemática relacionada con las puntuaciones de cada apartado político/administrativo que con la capacidad artística y social de la obra en cuestión.

El caso es que lo tenía que decir porque no es fácil asimilar a los setenta años que te coloquen un “0” en experiencia y trayectoria y es que, además, yo que sigo puntualmente las calificaciones académicas de mi nieto y nietas, no sé cómo se le voy a contar. Al final parece que, como titulaba la peli de los hermanos Coen, este “No es un país para viejos”.