Los humanos somos “temponautas”, viajeros, navegantes, en el tiempo. Es verdad que aún no lo hacemos físicamente, pero sí que viajamos en el tiempo con la mente. Nuestro cerebro es un poderoso viajero del tiempo. Es sorprendente.

Viajamos continuamente al pasado. Todos los días. Nuestros recuerdos nos acompañan. Rememoramos hechos de todo tipo. Incluso de momentos de nuestra infancia. Quizá no seamos capaces de poner fecha exacta a muchos de esos acontecimientos. Pero sí que recordamos profunda y claramente la “experiencia” que supusieron y suponen esos hechos para nosotros. Nos configuran como personas. Nuestro pasado, a través de la memoria, construye el presente y da forma y esencia a nuestra propia personalidad.

Pero también, de manera constante, viajamos mentalmente al futuro. Planificamos lo que vamos a hacer mañana, dentro de unos días, de unos meses o incluso dentro de unos años. Planeamos un fin de semana, un encuentro con amigos, un viaje… O estudiamos y nos formamos para construirnos un futuro que estamos programando para nosotros mismos e incluso para nuestra familia u otras personas de nuestro entorno. En base a nuestra experiencia, es decir, en base a nuestros recuerdos elaborados, intuimos el futuro e intentamos moldearlo para que resulte como nosotros deseamos.

Es muy curioso que, al parecer, los mecanismos neurológicos que utiliza nuestro cerebro para recordar el pasado son los mismos que utiliza para planificar el futuro. Y en las mismas zonas cerebrales. Lo que nos parece confirmar que, en realidad, la memoria nos prepara para el futuro. Desde ese país extraño que es el pasado intentamos construir, de manera tangible y bien elaborada, ese tiempo tan real que es el futuro.

Lo explica maravillosamente la paleoantropóloga ourensana María Martinón-Torres, estudiosa de la evolución humana y directora del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana, en su libro “Homo imperfectus” que acaba de publicar muy recientemente.

No sé si atreverme a ir un poco más lejos e interpretar que, desde el punto de vista neurológico, podría haber procesos que nos hiciesen sentir algo así como si fuésemos capaces de “recordar el futuro” o como si pudiésemos “futurear el pasado”. No hay duda de que nuestro cerebro modifica el pasado. Lo va transformando y adaptando según va pasando el tiempo. Estoy convencido de que si volviera a vivir muchos eventos del pasado, que recuerdo con toda claridad, seguramente no los reconocería. Quizá, si me viera a mi mismo con cuarenta años menos no fuera capaz de reconocerme. Pero el futuro sí. El futuro siempre es claro. Siempre reconoceremos el futuro al que aspiramos aunque finalmente no se desarrolle exactamente como lo teníamos pensado. El futuro es diáfano, varía solamente cuando se convierte en pasado.

Tanto nos gusta el futuro que algunas veces vamos muy lejos en su planificación. Llegamos a imaginar y organizar cosas para un futuro ciertamente lejano que ocurrirá después de que nos hayamos marchado. Muchas veces intentamos dar estructura y contenido a ese maravilloso concepto que hemos inventado los humanos: la posteridad. Lo creemos plenamente: el futuro es nuestro.