Pocos ejemplos hay, al menos desde una opinión personal, mejores que el del Senado para aplicar aquello de que “en este mundo traidor nada es verdad o mentira, todo según el color del cristal con que se mira”. Porque –naturalmente con las debidas adaptaciones– eso es lo que ocurre con el Senado, una de las dos Cámaras que componen las Cortes Generales concebida por los padres de la Constitución para los asuntos autonómicos, y por eso tienen dos sistemas de elección: listas –relativamente– abiertas y un número de un por cada comunidad más otro por cada millón de habitantes designados en votación por los Parlamentos respectivos. Debería ser útil, pero eso es teoría.

Sin embarco, la teoría no coincide con la práctica. Nada de eso, con alguna excepción –la más conocida, la aplicación del artículo 155 para el caso de que las comunidades incumplan la ley, concepto que ha desvirtuado, por no decir anulado, por el Gobierno actual– que deja la decisión en manos de los senadores. En realidad, es una especie de cajón de sastre de la política, donde se ocupan personas de valía, pero que están ahí en espera de otros destinos o como gracia por los ya prestados. No se trata, con lo dicho, de plantear una crítica ad homines o mulieres, sino sencillamente al modo de utilizar la institución.

Se ha dicho ya, pero no estorba insistir: el uso la convierte hoy en día solo, y quizá ni eso, en una Cámara de segunda lectura. Aunque la cuestión va más allá: su empleo para conveniencias coyunturales o particulares, sean de partido o de personas, no son exclusivas de este caso que se comenta –como siempre– desde un punto de vista particular. Ocurre que quienes hace un par de días “condenaban” desde la izquierda gallega la llegada de los señores Feijóo y Tellado por la vía de la “representación comunitaria” han ejercido ese derecho también para colocar a alguien como agradecimiento a los servicios prestados o a quien resultare conveniente mantener “quieto” o satisfecho.

Y hay un ejercicio de cinismo –del que la gente del común se percata, conste– en todos, tirios y troyanos, que la ciudadanía no merece y la Constitución rechaza de plano. Por eso, es muy aplicable, incluso entre los agnósticos, aquello tan evangélico de la viga y la paja en los ojos respectivos, e incluso lo otro de “no juzguéis y no seréis juzgados”. Al fin y al cabo, la inmensa mayoría de la sociedad española, y también de los que dicen representarla, se han educado en el marco de la civilización cristiana europea, aunque ahora –y en uso de su libertad de conciencia– hayan renunciado a esa herencia.

Es posible que el reproche que se formula a la oposición por sus argumentos en la crítica de la nueva condición de los dos nuevos senadores no excluye algún otro para la corta explicación que el presidente del PP ofreció tras la votación en el Hórreo. Porque la afirmación de que su llegada al escaño senatorial va a reforzar los intereses de Galicia es algo forzada, aunque respetable. De hecho, la aritmética apenas le deja otra opción que es debatir con el jefe del Gobierno –por cierto, el primer “choque” verbal ser dentro de un par de semanas– como líder de la oposición. Pero eso puede ser beneficioso, o no, tanto para los gallegos/as como los nacidos en Extremadura o la Rioja. Está por ver si para Galicia valía la pena el shock político que causó.