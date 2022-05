La izquierda española y el Conde de Gondomar

No voy a ocultar mi ideología liberal, en el sentido político, que básicamente consiste en mantener tus opiniones, pero entendiendo que el contrario puede tener razón, y además estar dispuesto a darlo todo por defender el derecho de tu adversario de llevarte la contraria. Esta actitud, que los gallegos sabemos adoptar porque somos de natural prudentes y poco histriónicos, lleva a los partidos de corte liberal a mantener un discurso equilibrado, de respeto a las instituciones y a las formas y a defender con uñas y dientes la presunción de inocencia, el estado de derecho y la separación de poderes.

No parece ser este el caso de la izquierda española PSOE incluido, y lo lamento mucho porque sus dirigentes deberían demostrar que realmente es un partido de gobierno con sentido de Estado. Ya dijo Schumpeter en su día que el marxismo es “un calvinismo sin Dios” es decir, que es una religión que detenta verdades incontestables y que tiene Dogmas de Fe que no admiten discusión. A partir de estos dogmas se desarrolla toda una teoría supuestamente científica que según ellos es la única verdadera. Toda la izquierda española está todavía muy teñida de esta ideología casposa que los partidos socialdemócratas del resto de la Unión Europea hace tiempo que ya han abandonado. Ese tardo-marxismo del PSOE y del resto de la izquierda los lleva a considerar que realmente el Estado les pertenece y como se mantenía antiguamente por la Iglesia Católica (que hace ya mucho tiempo que no lo hace) con respecto al protestantismo: “El error no tiene derechos”.

Así mientras los que mantenemos una ideología liberal entendemos que la alternancia en el poder es una cosa saludable para los estados democráticos, esta izquierda española que es la más radical de toda Europa, entiende que no, que los que detentan la verdad son ellos y por eso tienen una tendencia innata a dar certificados de quienes son demócratas y quien no, y consideran “bochornoso” (Carmen Calvo dixit) que haya quien no piensa como ellos o que el pueblo se equivoca si vota mayoritariamente a los que no les gustan. Son tics autoritarios propios de un neostalinismo, francamente preocupantes. No digamos lo que piensan los de Podemos, Bildu, etc., que tienen estos tics mucho más acentuados.

El nivel intelectual de muchos de los personajes de esta izquierda es francamente mejorable, leen poco y por eso su gramática es tan pobre que todo un ministro de Asuntos Exteriores habla de un “partenariado” (palabra que no existe en el diccionario de la Real Academia de la Lengua) o inventan un nuevo significado para el verbo “topar”, que según el diccionario de la Real Academia significa “encontrar”, en vez de utilizar el verbo “limitar” que es el correcto. Pero la pobreza intelectual conlleva un discurso político y económico pobre, a una fuerte demagogia y a la pérdida de respeto a las formas y a las instituciones. Como no hay argumentos convincentes, se recurre al insulto por vía de una Adriana Lastra, o bien directamente por el presidente Sánchez quien perdiendo los papeles ha llamado “mangantes” a los miembros del anterior gobierno de Mariano Rajoy y ha tildado de “piolines” a nuestros policías nacionales y guardias civiles. Nunca el presidente Rajoy utilizó estos improperios incluso en el momento de un pasado debate electoral en el que Pedro Sánchez afirmó que Rajoy “no era una persona decente”. Este recurso a la pérdida de formas lleva a que las sesiones parlamentarias se conviertan por parte de la izquierda en una caricatura de la democracia, donde en vez de responder a la oposición se la descalifica con argumentos muy pobres y demagógicos. Eso no es democrático y falsea el significado del parlamentarismo, donde la oposición controla al Gobierno y su misión no es “arrimar el hombro” porque lo diga el presidente del Gobierno.

Pero es especialmente preocupante la falta de respeto de un gobierno sectario y dividido a las instituciones. Jean Monnet, uno de los protagonistas del proceso de creación de las Comunidades Europeas, decía que las instituciones eran mucho más importantes que las personas porque éstas pasan y las instituciones prevalecen. Lo malo es que las disputas de este gobierno hacen daño a todas las instituciones. Pero en estas disputas en las que los miembros del gobierno andan a la greña hay que desearles a los miembros de este gobierno multitudinario sectario y asambleario, lo mismo que deseaba el insigne gallego y gran Conde de Gondomar a ingleses y holandeses en sus disputas en Spitzbergen y que resumía así a su rey: “¡Que Dios les dé muchas victorias a unos y a otros!”