Es una –relativa– sorpresa la noticia de que la Xunta tendrá que convertir en fijos a los aproximadamente 10.000 trabajadores que hasta ahora eran interinos. Sorpresa porque el número, por excesivo, parece extraño sobre todo dado que existe una normativa que teóricamente limita el tiempo en que se puede estar en esa situación. Y aunque ya establece el refrán que quien hace la ley hace la trampa, la verdad es que no tranquiliza pensar que la autora es una Administración, en este caso la autonómica, que aplica una gramática parda que cuando es utilizada por algún incauto contribuyente le supone una sanción de inmediato.

Por esto, precisamente, es por lo que se puede calificar también como desagradable la sorpresa. Conste que desde una opinión más radical, la definición podría llegar a llamarla “escandalosa”, sobre todo si se fijan los observadores en que no hay aún explicaciones suficientes como para –al menos– justificar semejante número de interinos. Que, al pasar a fijos, ven satisfecha una legítima aspiración, pero a la vez reducen, por no decir que ciegan, el acceso a la función pública de otros tantos, o más, aspirantes a plaza, quizá básicamente jóvenes con los estudios correspondientes ya finalizados.

Aparte de que, y se demostraría si se hiciese público el montante económico de la operación, se supone que en las nóminas habrá de incorporarse la antigüedad correspondiente. De lo contrario, los tribunales habrán de dedicar bastantes más horas a tan espinosa cuestión Y en este punto procede dejar claro que la opinión que se expone no pretende alborotar, sino subrayar algo que requiere clarificación aunque solo fuere por algo que llaman “seguridad jurídica” y que se debe aplicar, por ejemplo, no solo a los inversores que hasta aquí llegan, sino también a la ciudadanía en general y a los que trabajan en y para la Administración.

Y es que, entre funcionarios, interinos y empleados públicos suman legión lo que, por cierto, hace inexplicable que haya quien reclame auditorías externas para analizar situaciones que no solo entran de lleno en las capacidades administrativas del país, sino que se garantiza por los principios que han de regir la admisión de su personal: profesionalidad, objetividad y méritos. Porque, aunque no del todo, es cierto que el antiguo sistema –subjetivo– de que el mejor libro para preparar oposiciones y aprobarlas era el de familia, en general todo eso ha pasado a la historia. En estos tiempos la cuestión es el número, no el origen.

Conste que, al hablar del número de funcionarios, hay quien puede relacionar, casi de inmediato el hecho de que el aparato burocrático del Estado no para de crecer. El Gobierno anuncia para 2023 –año multielectoral–, en principio, más de 40.000 plazas públicas, y las autonomías –ya se citó a Galicia– otras tantas en total por diferentes vías. Y eso, por más que alguien se empeñe en contarlo como tal, no es solución al problema del paro: es crear otro lío. Por una razón medible: la mitad de los puestos de trabajo, más o menos, creados en los últimos tiempos, lo son en la esfera pública. Y la Unión, en un informe de anteayer, advertía a España de varios riesgos, entre ellos el gigantismo administrativo, que genera un gasto insostenible. Y el que avisa no es traidor.