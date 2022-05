Nuestra asignatura pendiente

Marín, y por lo tanto todos los marinenses, tenemos una asignatura pendiente desde hace 185 años, lo cual quiere decir, que somos muy poco aplicados porque en tantos años, desde nuestros tatarabuelos, no fuimos capaces, o lo que es peor, no hacemos nada, por superarla. Y esta asignatura es la de la “Rectificación de los límites municipales”. Esto supone que los marinenses de hoy, tenemos un deuda o compromiso pendiente con nuestros antepasados, que lucharon por “aprobar” esta asignatura, y a punto lo estuvieron en algunas ocasiones, la más cercana en tiempos del alcalde Massoni, en 1943; y también es un compromiso con nuestros hijos y nietos, y que, entendemos nosotros, es ya tiempo de echar toda la carne en el asador, para darle solución, a este problema, que ahora se ve agravado con la ampliación del puerto.

Para toda aquel que le interese, vamos a tratar de resumir cual fue el proceso de la creación de los ayuntamientos, para que todos conozcan las razones de esta reivindicación. Empezaremos por remontarnos a la orden de creación de los ayuntamientos constitucionales de 1836. En ella se dan las normas para configurar los nuevos municipios, y entre otras cosas dice que se basarán en las parroquias y que sus límites serán los accidentes geográficos y que en ningún caso podrán dividirse núcleos de población.

Así el Partido judicial de Pontevedra, queda formado por los municipios de Pontevedra, Mourente, Poyo, Marín, Vilaboa, Bueu, Cangas y Meira. La Diputación encarga, al diputado Saravia el estudio y revisión a la vista de las observaciones y peticiones de los municipios. Y con ciertas modificaciones, el día 30 de junio de 1836, presenta la propuesta de los ayuntamientos del Partido Judicial de Pontevedra, en la que figuraban Poyo, Berducido, Pontevedra, Mourente, Marín (incluyendo la parroquia de Lourizán, a las anteriores) Bueu, Cangas, Meira y Vilaboa. Sin embargo, esta propuesta del diputado Saraiva, no fue recogida en su integridad, y los comisionados de la Diputación, Mateo Ruperto de Roda y Ramón Eugenio Carbón, modifican la misma en el sentido de que incluyen en el ayuntamiento de Pontevedra, al de Mourente y a la parroquia de Lourizán, excluyéndola del de Marín, y los justifican diciendo:” que siendo como arrabales de la Capital por su inmediatez, tienen que recurrir a ella por necesidad para surtirse de lo indispensable, por cuya razón, lejos de perjudicarles, la incorporación al ayuntamiento de la capital, recibirán beneficio”. Ya me dirán si los de Estribela están más cerca de la capital que de Marín, del que forman parte junto a Cantodarea, en un solo y único conjunto urbano. ¡Cousas veredes! Y así se consuma la división de un único grupo urbano, con los mismos trabajos, intereses y familias, y teniendo en cuenta que era en el siglo XIX, no cabe duda que Marín está mucho más cerca, para todo lo que necesiten. ¡Increíble! No obstante, sus vecinos siguieron dependiendo de Marín para todos los servicios: correos, telégrafos, telefónica, etc. etc, hasta el día de hoy.

Como ha pasado tanto tiempo, y las cosas han cambiado bastante, los marinenses no pretendemos reincorporar la parroquia de Lourizán, no, porque comprendemos que la situación no es la misma. Por eso nuestra propuesta es la de rectificar los límites actuales en una superficie mínima, teniendo en cuenta que la capital, en todo este tiempo, se anexiono el ayuntamiento de Berducido, y unas parroquias más. Por eso, nosotros proponemos solamente una mínima variación, y es la siguiente: Continuar el límite actual desde el punto de confluencia de los tres ayuntamientos (Pontevedra, Marín y Vilaboa), a la cota 313, de ahí a Regueiriño, y de aquí, entre As Nogueiras, por un lado y A Carballeira y A Camboa por el otro, a la Punta Placeres, cruzando la C550 por el Km, 4,900.

La palabra la tenemos todos los marinenses con nuestros regidores al frente, si realmente se pretende devolver a Marín una parte sustancial de su antiguo territorio, que fue esencial en el crecimiento de nuestra villa. Y que por otra parte fue una aberración que no beneficio a nadie y perjudicó a muchos.