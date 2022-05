Hay que admitir, y más a estas alturas, que resulta cansino –también para los relatores– insistir en el relato de los males que todavía padece Galicia. Pero forman parte de la realidad, aunque afortunadamente no son ni tantos ni tan graves como sufren otros, lo que no significa alivio, siquiera por aquello del refrán según el que “mal de muchos, consuelo de tontos”. Pero en todo caso, conforta que, por ejemplo, el vicepresidente primero de la Xunta alerte sobre la situación en “Stellantis” y advierta acerca de sus posibles efectos negativos, lo que coincide con la insistencia que este periódico mantiene en la advertencia.

Lo ideal sería que esa inquietud de don Francisco Conde, cuya templanza no resta un ápice de su combatividad en pro del país al que se debe, fuese respaldada por toda la sociedad gallega y desde luego por la oposición parlamentaria. De ahí que, al menos desde una opinión personal, se eche en falta la cuestión en la carta –por cierto: es ilógico que se recurra al servicio postal para que dos líderes que tienen sedes en Compostela se encuentren y hablen de los problemas del país y traten de ponerse de acuerdo en cómo resolverlos– que la portavoz nacional del BNG envió al presidente Rueda Valenzuela. Habrá que esperar respuesta.

(Esa carta incluye asuntos desde el punto de vista de doña Ana Pontón, prioritarios para el país y que podrían ser objeto de un acuerdo. Cita, la lideresa opositora, la situación de la Atención Primaria o la necesidad de un aumento de los recursos para atender a la población con riesgo de exclusión social. A esa relación convendría, como ya se ha dicho, incorporar las demandas de la factoría de Balaídos, y su atención. Que son vitales para la economía del país y de forma especial para el sector de la automoción y sus afines, pues todo el conjunto suma un porcentaje muy elevado del empleo total en esta tierra.

A vueltas con la realidad de Galicia, es imposible omitir una información que acaba de publicar FARO acerca del crecimiento de la pobreza en Galicia, dato procedente de la propia Xunta y que se agrava con la referencia de que ya “toca” –sic…– a la clase media y a los jóvenes cualificados. Si a eso se le añade en lo que ataña a la comunidad el contenido del reciente informe de la Unión Europea sobre la economía española, habrá que buscarse un mago para salir de la situación actual y un brujo para intentar la que está por venir. Como dijo uno de los abundantes “expertos” que pontifican por doquier, “aquí huele a Varufakis por todas partes”. No se sabe con qué intención.

Con semejante panorama, lo mejor que podía hacer la Xunta del señor Rueda es admitir la parte “fea” de la realidad a la que tendrá que atenerse, entre otros motivos porque se integra en la herencia recibida. Sostenella y no enmendalla sería un error mayúsculo, porque muy probablemente las cosas irán a peor de aquí a fin de año, y tampoco se trata de culpar al predecesor, que equivaldría a consolidar de buenas a primeras los argumentos que la oposición usa ya desde el primer día, incluido lo de que “Feijóo” –y añadirá “Rueda” al menor pretexto– “dejó a Galicia peor de como la recibió en 2009”. Lo que es incierto, pero si se endosan las responsabilidades por las crisis a quienes gobernaban –que dijeron que no existían y/o no tenían importancia– cuando se iniciaron y a los que tuvieron que hacer juegos malabares para arreglar las cosas cuando llegaron, se disfrazaría de forma tramposa la realidad. Que es la que es, según Pero Grullo.