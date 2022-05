Confirmada, y hasta ampliada, la intención de los partidos gallegos de establecer un récord en la duración de las campañas electorales –la portavoz nacional del BNG declaró a las municipales como “primera etapa” para llegar a la Xunta, el congreso del PP de Galicia ha ido más lejos y ratificó que su objetivo es ambicioso, las autonómicas del 2024, y el secretario general del PSOE dio orden de ir preparándolas todas–, al personal le quedan unos treinta meses de agobio mediático, y eso en el caso de que no se produzcan sorpresas. Además de que las administraciones entran en un estado casi catatónico por la ansiedad de saber quién será el que mande en cada una.

El bien colectivo debería primar, pero como los oficiantes de la política consideran que las elecciones son lo primero, punto y a otra cosa. A partir de la evidencia de que cualquier partido político –legal, por supuesto– puede hacer lo que le convenga, parece necesario que junto a la defensa y promoción de los de los partidos se hallen también –y por encima– los intereses del país. Y en este momento, y sobre todo de cara al porvenir, no resulta sensato que las diferentes opciones se enzarcen en lo que inevitablemente conllevan las campañas electorales e incluso las previas: confrontación, tensión, descalificaciones y en general descuido de la atención en las cosas de cada día.

Siempre desde un punto de vista particular hay dos asuntos ahora mismo que requieren atención inmediata. Uno, el dato de la CEG de que muchas empresas gallegas renuncian a los fondos europeos por su difícil tramitación. Otro, la denuncia reiterada por el presidente Rueda Valenzuela –por cierto: culminado el traspaso de poderes y las despedidas de don Alberto Núñez, ya toca gobernar y trazar lo necesario para atender las prioridades citadas en el debate de investidura– sobre el reparto de aquellos fondos. No hay razón para que ambos estén fuera de la mesa desde –prácticamente– el inicio de la pandemia del COVID-19. Y lo que es peor todavía: su solución, ad calendas graecas.

Resulta muy cierto que ninguno depende solo de las competencias de la Xunta, pero habrá que reclamar un reparto justo otra vez, y exigir lo que sea necesario en caso de que sigan fallando las demandas. Es poco probable, no obstante, que –hablando de urnas– el Gobierno de Sánchez se avenga a cualquier cosa que no sea apoyar, y aportar recursos, a la campaña del PSOE a los inminentes comicios de Andalucía. No obstante, algunos optimistas creen que el presidente, más temprano que tarde, se percate de que su favoritismo hacia socios y aliados lo desacredita y lo lleva al desastre, y a partir de ese momento rectificará. Pero parece demasiado optimismo.

En cuanto a lo de la burocracia, es más complicado todavía porque se acumula por lo menos a tres niveles: el autonómico, el estatal y el europeo, y nadie se atreve a decidir a cuál hay que meterle mano primero. Lo único claro, visto desde aquí, es que las empresas gallegas, mayoritariamente pequeñas y medias y por tanto vulnerables, no pueden renunciar motu propio al dinero que venga de la UE, y menos aún por causa de los papeleos y tramitaciones. Lo que, curiosamente, lleva a una promesa solemne del nuevo presidente ante el Parlamento: agilizar la Administración. Hubiera podido emplear el verbo “desatascar”, pero quizá eso significase batir un récord de eficacia, y todavía debe practicar algo más. Aparte de que, de récord, y por todo lo expuesto, va a ir bien servido este país.