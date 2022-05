Escrito en tempo de curros

Estanse a celebrar os curros de bestas bravas en moitos lugares de Galicia e do Norte de Portugal. Unha enorme espiral de bronce da autoría de mestre Oliveira representa un grupo de cabalos bravos que ascenden inmobeis.

Na Terra de Turonio, capital Vigo, andan cabalos soltos que por veces ocupan espazos entre as facultades universitarias de Marcosende. Os curros dos montes da Groba, os miñoranos e do Galiñeiro (que aparece e desaparece) acumúlanse na Terra de Turonio.

Localizar os grupos de cabalos, acordoalos, acurralos ao recinto final; e logo sanear, separar, marcar os poldros (se é que aínda se marcan): velaí algúns dos labores que, desde as tebras da Prehistoria, que non se dan disipado en Galicia, veñen sendo as propias do curro. Non coñezo cousa semellante aos nosos curros fóra do territorio da que foi provincia romana Gallaecia. Non sendo o curro de cabalos salvaxes que cada ano ten lugar nun monte próximo á cidade de Münster, en Westphalia. Cada un dos curros de Galicia é unha celebración da raza do noso cabalo autóctono sobre o cal escribiron varios autores latinos entre os cales, Plinio.

A única raza equina que identifica Cervantes no Quixote é a que el chama das “facas galicianas”. As vellas autoridades da zootecnia consideraban, o galego, un cabalo derivado do “tronco celta”. A poder de séculos, as nosas bestas autóctonas sufriron, de formas locais diversas, as mudanzas morfolóxicas impostas polas circunstancias e as mestizaxes. O pai da gandería de Galicia, Juan Rof Codina, describiu as súas características e propiedade. Chamoulle “ponny galego” en razón da súa alzada. Considérase que os “garranos”do Portugal minhoto forman unha mesma raza cos nosos. Esta está dotada, segundo a crenza popular, dunha tendencia innata a facer o que en Galicia pode decirse andadura ou marcha e que foi ar equestre favorito de Carlomagno na épica francesa medieval.

Un recordo saudoso para Joaquín González Troncoso, valedor do noso cabalo propio e máis da andadura que vizosamente sobrevive en Galicia e en Islandia.