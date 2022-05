¡Bienvenido D. Juan Carlos!

En un artículo anterior ya me había manifestado partidario del retorno a España del Rey Emérito D. Juan Carlos I, pero ahora me apetece volver a manifestarme positivamente sobre su regreso y explicaré por qué.

En la época universitaria de mi juventud tomé parte muy activa en la revuelta estudiantil de 1968, donde los rebeldes españoles nos jugábamos mucho más que los franceses, por la sencilla razón que ellos vivían en una democracia y nosotros en una dictadura, así que todo aquél que se significaba en contra del régimen, con nombre y apellidos, sufría las consecuencias. Fui elegido a través del Sindicato Democrático de Estudiantes delegado de la sección de Biológicas y subdelegado de la Facultad de Ciencias y las autoridades académicas y las gubernamentales nos hicieron responsables a los elegidos en todas las facultades de la huelga general de aquel año. Esto nos costó a muchos el paso reiterado por las comisarías de policía y que en alguna ocasión nos molieran a palos. En mi caso ello significó además la retirada de la prórroga de estudios y que en quinto de carrera se me enviara a la mili, fichado y bien fichado. Hasta 1974, recibí periódicamente la visita de la policía en mi domicilio para informar sobre mis actividades.

Digo esto para explicar que lógicamente yo tenía convicciones muy republicanas y no me fiaba ni un pelo de las intenciones del rey D. Juan Carlos a la muerte de Franco. No obstante, y a pesar de mis reticencias iniciales, sus decisiones me iban convenciendo de su proceso de transición hacia una verdadera y plena democracia. Una vez culminado el ejemplarísimo proceso de la Transición española (a pesar del estúpido empeño de algunos iluminados en negarlo) y a la vista del respeto internacional hacia su figura y la gran labor que hizo en aquellos momentos, decidí pedir una excedencia de mi republicanismo y darle una oportunidad a la Monarquía que nos había llevado a un régimen de libertades.

Vino después ese desgraciado episodio de intento de golpe de estado del 23-F. Esa tarde, al llegar a mi casa, le dije a mi mujer que si el golpe triunfaba, nos iríamos de España porque yo no estaba dispuesto a soportar otra dictadura ni para mí ni para nuestros hijos. Recuerdo con gratitud el alivio que sentí cuando a la una de la mañana nuestro Rey intervino en televisión y paró el golpe. En aquel momento decidí que mi excedencia como republicano iba a ser sine die.

El reinado de D. Juan Carlos, sin duda alguna, ha sido beneficioso para España que bajo su reinado se ha convertido en una democracia avanzada, más de lo que los propios españoles nos creemos debido a nuestra tendencia a ser hipercríticos con nosotros mismos. Dice el refrán que “de bien nacidos es ser agradecido”. Pues yo le estoy muy agradecido al Rey Emérito y por eso me alegro mucho de que, no teniendo ninguna causa judicial pendiente, vuelva a España. Y me alegro más que vuelva a Galicia porque los gallegos somos así, buena gente y leales con nuestros amigos y por ello felicito al alcalde de Sanxenxo al amigo Telmo, por acogerlo con ese cariño que le ha demostrado públicamente.

Pero es que además yo creo además que cuanto más se normalicen estas visitas, dejarán de ser noticia lo cual será muy positivo para la propia Institución Monárquica que desde algunos miembros del Gobierno se está cuestionando de manera francamente irresponsable e inaceptable.

Sé que muchos me dirán que en la última parte de su reinado D. Juan Carlos ha hecho cosas cuestionables. No lo discuto, pero yo no acierto a dimensionar el mal que estas actuaciones me han causado, pero en cualquier caso voy a aplicar un refrán gallego que expresa muy bien nuestra manera de ser: “¡Perdónoche o mal que me fas polo ben que me sabes!”. ¡Ale! ¡Para que luego algunos idiotas digan que los gallegos no nos mojamos! Alto y claro: ¡bienvenido a Galicia D. Juan Carlos!