Las advertencias

Así pues, con el presidente Rueda proclamado, su gobierno designado y el país enterado, llega la hora de enfocar los problemas de Galicia desde la Política –con mayúscula– y dejarse de lo que la gente del común define, y seguramente con razón, como “politiqueos”. Algo que, traducido al lenguaje coloquial, significa que en vez de preocuparse por el qué dirán unos u otros o qué intrigan estos o aquellos, resuelvan o intenten hacerlo las cuestiones que, de verdad, preocupan a los habitantes de este país en lugar de analizar en exclusiva la “moralina” que suponen los personales públicos a los asuntos particulares o a seguir la auténtica basura que reparten algunos llamados influencers.

Hecho el prólogo, que no responde a un brote de mal humor, sino al hastío de comprobar cómo la res publica se pudre a base de distraer –o intentarlo– a la opinión pública con la difusión, .previamente “tratada” y escogida, de conversaciones grabadas por un sinvergüenza y que comprometen tanto a anteriores gobernantes como a otros actuales, aunque a estos no se les cita. Y por si eso falla, se plantea como un asunto de Estado el retorno y dónde residirá un hombre que cometió errores severos –pero no delitos– y que logró, junto con todos los firmantes de los pactos de la Moncloa, traer la democracia a España. Y es que aquí, como dijo el señor Rubalcaba, “se entierra muy bien”.

Pues bien, cumplidas en Galicia las reglas del ceremonial, es momento para que quienes deben se pongan a la tarea de gobernar. A eso habrá de dedicarse la Xunta en su reestreno, porque eso es y no otra cosa: los actores son los mismos que hace una semana y la película no es diferente. Y como el guion será parecido, por lo que ha dicho el presidente –en su investidura, su jura y su primera entrevista en una cadena de emisoras–, no estará de más solicitar lo que, al menos desde una opinión personal, debe ser un orden de prioridades para algunas cuestiones pendientes. Que, de seguir sin solución, pueden dañar –y mucho– los intereses generales y de la economía gallega pese a que se avisó a tiempo.

Bastará con un par de ejemplos porque no se trata de elaborar un catálogo completo, pero hay que insistir en la actitud pasiva de quienes pueden prevenir, antes de que tengan que afrontar lo que se haya vuelto imposible. Uno de esos asuntos es el de “Stellantis”, sobre cuya factoría de Vigo se han repetido severas advertencias del peligro que supone no hacer lo que se debe. La conexión con la red de Muy Alta Tensión sigue en estudio por la ministra a pesar de que la multinacional avisó de que era requisito clave para su continuidad. Y no hay solución por ahora para las crisis de los microchips mientras el Gobierno favorece la llegada de una fábrica de baterías a Cataluña. ¿Y aquí? Como siempre, gracias.

No parece preciso señalar, aunque por lo visto quienes pueden evitarlo lo ignoren, el desastre que supondría para Galicia un posible traslado de esa fábrica. Como lo es, pasando a la segunda asignatura pendiente, y este caso atañe a la Xunta, el hecho de que más de un tercio de las gallegas sigan cobrando, por el mismo trabajo que los hombres, un tercio menos en su salario. O que decenas de miles de personas del género femenino abandonen sus trabajos para dedicarse al cuidado de sus familiares, mayores o enfermos y, de paso, ahorrar a las arcas públicas un dinero que después se derrocha en ayudas inexplicables. En definitiva, este es el país que hay y. los citados, dos ejemplos en los que –si su señoría lo considera oportuno– el presidente Rueda Valenzuela podría iniciar su tarea: las dos cuestiones urgen.