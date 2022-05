Los encuentros

Parece confirmarse que la oposición gallega tiene una estrategia parecida a la hora de inaugurar la media legislatura que queda por delante. Y no se dice “común” porque no puede serlo del todo, ya que los intereses de Bloque y PSOE van a coincidir –y coincidirán– después de las elecciones, pero no antes ya que se trata de llegar primero y no solo de saber llegar, al revés de lo que afirma el “corrido” mexicano. Sea como fuere, ambos colocan las elecciones municipales de la primavera próxima como primer examen de la nueva Xunta por dos razones: una estratégica, que es la ventaja actual que tienen en ese ámbito, y otra táctica, porque con el pacto asegurado a falta de saber quien lo encabezaría, podrán diferenciarse lo bastante para evitar equívocos en el voto.

Además, y sobre todo, permitirá a los socialistas gallegos el intento de superar a los nacionalistas en la asignatura, clave aquí, de la “moderación, que desde el PSdeG tiene algo más de sentido que cuando la sugiere el BNG. Cierto que el señor Formoso juega, y lo sabe, con el contrapeso que en ese sentido supone la coalición entre su partido y la tropa, dividida y maltrecha, de Podemos pero don Valentín ha hecho un gesto significativo que permite añadir hechos a las palabras: apoyar a la Xunta en su oposición a los cambios en la Ley de Costas. O sea, en defensa de Galicia El prefacio, que responde por supuesto a una opinión particular, se confirma no sólo con los prolegómenos del parto del ejecutivo del señor Rueda Valenzuela, donde la izquierda se esmeró en la búsqueda de descalificativos –desde la ilegitimidad al continuismo o la paridad– y la derecha, o el centro, en mantener la costumbre del señor Feijóo de echarle al asunto misterio hasta el último momento, si bien casi todo el mundo sospechaba que pasaría lo que pasó. Pero en un dato coinciden los opositores: mantener con el nuevo presidente un encuentro que, cortesías aparte, les permita plantear sus argumentos, en apariencia dirigidos a buscar acuerdos para resolver problemas conjuntos. En ese sentido habrá que confiar en sus intenciones, del mismo modo que se confía en las declaraciones del nuevo presidente. Una esperanza que se sustenta más en el delicado momento que se vive que en la posibilidad real de un entendimiento. En ese sentido es probable que el margen de maniobra para el señor Rueda sea mayor que el de don Alberto Núñez, quien redujo al mínimo los diálogos institucionales –al menos los públicos– con su oposición mientras los ampliaba a niveles de comunidad con otros dirigentes autonómicos. Hay otros deberes pendientes, sobre todo necesario vistazo a los planes de futuro y a alguna crisis latente. En todo caso no se trata de aconsejar a quien no lo necesita, pero sí de avisar sobre la urgencia de articular, por si acaso, medidas al menos paliativas. Y para eso se pueden decir muchas cosas, pero conviene dialogar, y si es de forma sincera, cara a cara, mejor que mejor. Por eso no son pocos los que entienden “lógica” la demanda de encuentros lo antes posible que han cursado los dirigentes de la oposición. Y que debería ser atendida cuanto antes y sin agenda condicionada –salvo en el requisito por parte de todos de jugar limpio– o meramente protocolaria. A Galicia le conviene como país esos encuentros porque podrían aportar algo que también necesita: sosiego.